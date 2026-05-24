آغاز عملیات چهار خطه شدن محور حادثه خیز شلمزار - دستنا 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امیدی، گفت: خوشبختانه امروز گام عملی این پروژه با پیاده‌سازی نقاط نقشه‌برداری و انجام پیکه تاژ از سوی مشاور پروژه برداشته شد. این مرحله مقدماتی، پس از پیگیری‌های اداری و ارسال مکاتبات متعدد برای استعلام از دستگاه‌های خدمات‌رسان زیربنایی محقق شده است.

امیدی با اشاره به قول مساعد شهرداران دو شهر شلمزار و دستنا و معاون فنی و راه‌های روستایی برای مشارکت در این پروژه ابراز امیدواری کرد: در صورت تحقق تعهدات مشارکتی شهرداران، به‌زودی شاهد شروع عملیات خاکبرداری در این محور حادثه خیز خواهیم بود.

لازم به ذکر است محور شلمزار - دستنا یکی از نقاط پرتصادف و نیازمند چهار خطه شدن در شهرستان کیار است که اجرای آن نقش مهمی در کاهش سوانح جاده‌ای و افزایش ایمنی تردد خودروها خواهد داشت.

