خبرگزاری مهر، گروه استان ها- حامد عرب زاده: دعای عرفه در بوشهر فراتر از یک مناسک عبادی، به بستری برای بازتولید سرمایه اجتماعی، تقویت همبستگی دینی و نمایش پیوند دیرینه مردم این دیار با فرهنگ دعا و نیایش تبدیل شده است؛ پیوندی که در بستر «دارالحماسه» و «پایتخت مقاومت» معنا و عمق بیشتری پیدا میکند.
۱۷۰ مراسم در ۱۰ شهرستان بوشهر
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تبریک و تسلیت مناسبتهای پیشرو اظهار کرد: همزمان با نهم ذیالحجه، استان بوشهر برای برگزاری مراسم پرفیض دعای عرفه در اماکن مذهبی و بقاع متبرکه آماده شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۱۷۰ مراسم در ۱۰ شهرستان استان برگزار میشود.
حجتالاسلام محمد قادری افزود: از مجموع این برنامهها، ۴۰ مراسم بهصورت محوری پیشبینی شده که با حضور گسترده مردم مؤمن و ولایتمدار در مراکز شاخص استان برگزار خواهد شد.
وی تاکید کرد: هدف از این برنامهریزی، فراهمکردن بستر مشارکت حداکثری مردم در روز دعا و نیایش و گسترش فضای معنوی در سطح جامعه است.
عرفه؛ روز تقرب، خشوع و همنوایی
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به جایگاه ویژه دعای عرفه در معارف اسلامی تصریح کرد: روز عرفه، روز تقرب به درگاه الهی، استغفار و بازگشت به فطرت توحیدی انسان است. این دعا از عمیقترین متون معرفتی و عرفانی در میراث اسلامی به شمار میرود و انسان را به شناخت نعمتهای الهی، اعتراف به فقر ذاتی خویش و خشوع در برابر پروردگار دعوت میکند.
قادری ادامه داد: دعای عرفه فقط یک عمل فردی نیست، بلکه ظرفیتی امتساز دارد و همزمانی آن با حضور حجاج در صحرای عرفات، نشانهای از وحدت دلها در جهان اسلام است. این همنوا شدن، میتواند روح همگرایی و یگانگی را در جامعه اسلامی تقویت کند.
خارگ؛ جزیرهای با هویت مقاوم و آیین دعا
وی با اشاره به جایگاه ویژه جزیره خارگ در جغرافیای استان بوشهر گفت: خارگ تنها یک نقطه جغرافیایی نیست، بلکه نماد ایستادگی، ثبات و مقاومت ملی است. برگزاری دعای عرفه در این جزیره، علاوه بر کارکرد عبادی، واجد پیام فرهنگی و اجتماعی مشخصی است و نشان میدهد که معنویت و مقاومت در این استان در امتداد یکدیگر قرار دارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: در شرایطی که جبهه استکبار با همه ظرفیتهای خود در برابر جریان حق ایستاده، دعا و نیایش مؤمنان میتواند پشتوانهای برای تقویت امید، صبر و استقامت باشد. ما از خداوند متعال نصرت جبهه مقاومت و عزت امت اسلامی را مسئلت داریم.
عرفه در لایه اجتماعی؛ از مسجد تا میدان همبستگی
قادری با تأکید بر ابعاد اجتماعی این مراسم خاطرنشان کرد: مجالس دعای عرفه، محل اجتماع خانوادهها، جوانان، هیئات مذهبی و اقشار مختلف مردم است و این حضور جمعی، علاوه بر تعمیق باورهای دینی، به تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام فرهنگی نیز کمک میکند.
وی تصریح کرد: در این مراسم، جامعه از روزمرگی فاصله میگیرد و به سمت یاد خدا، همدلی، خدمت به خلق و توجه به نیازمندان سوق داده میشود؛ امری که میتواند آثار آن در سطح فردی و اجتماعی قابل مشاهده باشد.
روایت مردم از عرفه در بوشهر و خارگ
عبدالله دشتی، از ساکنان جزیره خارگ در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: برای ما خارگیها، عرفه فقط یک مراسم نیست؛ یک حال و هواست. مردم این جزیره با وجود همه سختیها، دعای عرفه را با دل میخوانند. این روز، حس نزدیکی به خدا و یاد شهدا را در جزیره زنده میکند.
وی افزود: خارگ همیشه در خط مقدم بوده و اینکه مراسم عرفه هم در اینجا برگزار میشود، برای مردم معنای خاصی دارد؛ یعنی معنویت و مقاومت از هم جدا نیستند.
لیلا بحرینی، پژوهشگر جامعهشناسی دین نیز در تحلیل این رویداد اظهار کرد: «دعای عرفه در استان بوشهر را باید بهعنوان یک رویداد صرفاً آیینی نگاه نکرد. این مراسم در واقع نوعی کنش جمعی دینی است که به تولید همبستگی، بازسازی اعتماد اجتماعی و بازتعریف هویت محلی کمک میکند. در مناطقی مانند خارگ، این آیینها نقش مهمی در تقویت تعلق مکانی و هویتی دارند.
وی ادامه داد: وقتی مناسک دینی در بستر اجتماعی درست برگزار شوند، میتوانند به افزایش تابآوری فرهنگی جامعه منجر شوند و در برابر فشارهای بیرونی، نقش حفاظتی ایفا کنند.
به این ترتیب، استان بوشهر در روز عرفه نهتنها میزبان یک آیین عبادی گسترده خواهد بود، بلکه بار دیگر ظرفیت خود را در پیوند دادن معنویت، هویت بومی و مقاومت اجتماعی به نمایش میگذارد؛ ظرفیتی که از سواحل خلیج فارس تا جزیره خارگ امتداد یافته و در قالب دعای جمعی مؤمنان، به تصویر تازهای از همدلی و انسجام در جنوب کشور تبدیل میشود.
