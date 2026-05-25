به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی گرزین صبح دوشنبه در جلسه اعضا شورای هماهنگی شبکه هیات با موضوع هماهنگی برنامه های ماه محرم و تجمعات مردمی اظهار کرد: اتفاقاتی که طی حدود سه ماه اخیر در فضای اجتماعی کشور رقم خورده، یک رخداد معمولی نیست، بلکه یک بعثت مردمی و الهی بی نظیر است که باید قدر آن را دانست.
وی افزود: مردم در این مدت با حضور مستمر در صحنه نشان دادند که برخلاف همه تحلیلها و فضاسازیهای دشمنان، همچنان با قدرت پای انقلاب، آرمانها و ارزشهای خود ایستادهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه دوست و دشمن تصور نمیکردند این حضور مردمی تا این اندازه تداوم پیدا کند، گفت: امروز مردم به سطحی از درایت، شجاعت، ایمان و تشخیص رسیدهاند که نزدیک به سه ماه، هر شب در خیابانها حضور دارند و صحنه را خالی نمیکنند.
گرزین ادامه داد: این حضور چند ماهه بسیاری از شبهات و فضاسازیهایی را که درباره فاصله گرفتن مردم از انقلاب و ارزشهای دینی مطرح میشد، از بین برد و نشان داد پیوند مردم با انقلاب اسلامی همچنان عمیق و ریشهدار است.
وی با اشاره به نقش هیئات مذهبی، مداحان، قرآنیان و تشکلهای دینی در مدیریت حرکتهای اجتماعی اخیر اظهار کرد: بخش مهمی از برنامههای فرهنگی، اجتماعی و انقلابی این ماهها توسط همین مجموعههای مردمی ساماندهی شده و انتظار میرود در ادامه نیز نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همافزایی، برنامهریزی و گفتگوی مشترک میان مجموعههای مردمی هستیم تا بتوانیم از این ظرفیت عظیم اجتماعی بهترین بهره را ببریم.
گرزین با اشاره به نزدیک شدن عید غدیر و ماه محرم گفت: محرم امسال بدون تردید متفاوتتر از سالهای گذشته خواهد بود، زیرا شور حسینی با روحیه حماسی و انقلابی مردم گره خورده و همین مسئله، فضای ویژهای را در کشور رقم خواهد زد.
وی افزود: باید به گونهای برنامهریزی شود که هم اجتماعات مردمی با شکوه بیشتری برگزار شود و هم سنتهای اصیل عزاداری مانند دستهروی، سینهزنی، زنجیرزنی و مراسم روضه و توسل با قوت ادامه پیدا کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان تأکید کرد: هیئات مذهبی باید امسال با قدرت و انسجام بیشتری در میدان باشند و ضمن حفظ هویت سنتی و عاشورایی خود، پاسخگوی اقتضائات اجتماعی امروز نیز باشند.
گرزین اظهار کرد: مردم امروز خودشان مسیر انقلاب را با فهم و بصیرت دنبال میکنند و وظیفه ما این است که با تسهیلگری، هماهنگی و رفع موانع، زمینه حضور باشکوهتر و اثرگذارتر آنان را فراهم کنیم.
نظر شما