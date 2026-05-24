عروج: حماسه آزادسازی خرمشهر برگ زرینی در تاریخ مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خسرو عروج شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی، حضور داوطلبانه و مردمی در میدان‌های دفاع و پشتیبانی است.

وی افزود: دشمنان نیز به این موضوع اذعان کرده و بر وجود پشتوانه گسترده مردمی در حمایت از رزمندگان ایرانی تأکید دارند.

سردار عروج تصریح کرد: دشمنان جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون همواره درصدد غافلگیری و فشار علیه ملت ایران بوده‌اند.

وی ادامه داد: در تمامی جنگ‌ها و تهدیدها، این دشمنان بوده‌اند که آغازگر تجاوز بوده‌اند و ملت ایران همواره در موضع دفاع قرار داشته است.

مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: جنگ تحمیلی و حماسه آزادسازی خرمشهر نشان داد مقاومت ملت ایران، محاسبات و اهداف دشمن را ناکام گذاشت.

وی افزود: به اعتراف تحلیلگران و فرماندهان نظامی دشمن، تأخیر در تحقق اهداف جنگی، موجب فرسایش توان رزمی، برهم خوردن محاسبات راهبردی و گسترش دامنه بحران برای آنان شده است و این مسئله ناشی از شناخت ناقص آنان از ملت ایران و فرهنگ مقاومت است.

سردار عروج با اشاره به نقش مردم در تمامی مقاطع حساس کشور بیان کرد: ملت ایران با تکیه بر باورهای دینی و اعتقادی، در برابر تهدیدها به‌صورت داوطلبانه از آرمان‌ها و کشور خود دفاع می‌کند.

وی گفت: تمرکز گسترده اخبار و تحلیل‌های جهانی بر ایران، بیانگر نقش محوری جمهوری اسلامی در تقابل جبهه‌های فکری و سیاسی جهان است.

مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: دشمنان تقابل با جمهوری اسلامی را نبردی بلندمدت می‌دانند اما ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار و مقاومت، هرگز تسلیم نخواهد شد.

وی تصریح کرد: مردم ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده‌اند که در سخت‌ترین شرایط در کنار رزمندگان و مدافعان کشور ایستاده‌اند و پشتوانه مردمی، رمز اصلی ناکامی دشمنان در دستیابی به اهدافشان بوده است.