به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری صبح دوشنبه در نشست کمیته فرهنگی بخش ارم ضمن تقدیر از دغدغه‌مندی کمیته فرهنگی، تأکید کرد: برنامه‌ها باید با محوریت مردم و با استفاده از ظرفیت‌های بومی روستاها برگزار شود.

بخشدار ارم با اشاره به اهمیت عدالت فرهنگی تصریح کرد: هدف ما این است که هیچ روستایی در بخش ارم از شور و نشاط دهه ولایت بی‌نصیب نماند. پوشش حداکثری روستاها و مشارکت دادن جوانان و خانواده‌ها در این جشن‌ها، اصلی‌ترین اولویت ما است.

وی گفت: جزئیات کامل برنامه‌های روستاهای بخش ارم به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد تا مردم مؤمن و ولایتمدار این دیار، لحظاتی سرشار از عشق و معنویت را در کنار یکدیگر تجربه کنند.

در این نشست، اعضای کمیته فرهنگی به بررسی طرح‌ها پرداختند و نقطه‌نظرات خود را برای آذین‌بندی روستاها، برپایی جشن‌های خیابانی و اجرای برنامه‌های متنوع معنوی و شاد ارائه کردند.