ثبت ۳ میلیون تردد در استان سمنان؛ بیشترین تخلف در محور میامی - سبزوار

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح دوشنبه در بازدید سامانه های نظارتی راهداری از ثبت بیش از سه میلیون و ۲۶۰ هزار تردد در محورهای مواصلاتی طی اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و افزود: این آمار بیانگر حجم بالای تردد در کریدور شرق به غرب است.

وی متوسط تردد ساعتی در محورهای ورودی استان را دو هزار و ۱۷۹ وسیله نقیله برشمرد و اضافه کرد: برای محورهای خروجی این تعداد دو هزار و ۱۰۷ وسیله نقیله را در بر دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان در ترددترین روز را یازدهم اردیبهشت نام برد و ادامه داد: بیشترین حجم جا به جایی نیز در محور آرادان به گرمسار ثبت شده است.

قدمی بیان داشت: بیشترین تخلفات رانندگی بر اساس تحلیل های سامانه نظارتی مربوط به محور میامی- سبزوار محدوده دوچیله بود که انتظار می رود رانندگان با رعایت موارد راهنمایی و رانندگی سلامت سفر را برای خود و همراهان رقم بزنند.

وی بیشترین تعداد تردد به لحاظ پلاک خودرو را استان تهران با ۴۱ درصد عنوان کرد و افزود: خودروهای با پلاک استان تهران، خراسان رضوی و گلستان بیشترین ماندگاری را با بیش از سه روز در استان سمنان داشتند.

به گزارش مهر، این داده ها بر اساس سامانه‌های هوشمند تردد شمار محورهای مواصلاتی استان سمنان به ثبت رسیده است.