ثبت بیشترین تخلف در سرازیری عباس آباد؛ محدوده عبور یوز را آرام برانید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقیمی صبح سه شنبه در بازدید سامانه های نظارتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان از ثبت تردد سه میلیون و ۳۷۵ هزار وسیله نقلیه خرداد ماه سال جاری در استان خبر داد و افزود: بیشترین حجم سفر در محور اصلی شرق به غرب رخ داده است.

وی با تاکید بر اینکه پر تردد ترین روز این ماه مربوط به سه شنبه پنجم خرداد بوده است، تاکید کرد: پر ترافیک ترین محور نیز شریف آباد به ایوانکی بوده است.

رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان سهم وسایل نقلیه سنگین را ۲۰ درصد عنوان کرد و ادامه داد: این آمار نشانه اهمیت این کریدور به عنوان مسیر ترانزیتی حیاتی است.

مقیمی خودرو های غیر بومی پلاک تهران با ۳۵ درصد آمار بیشترین ماندگاری را بیش از سه روز در استان سمنان داشتند، توضیح داد: بعد از آن استان های خراسان رضوی و اصفهان در رده های بعدی قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تخلفات رانندگی طبق تحلیل سامانه های نظارتی در محور میامی- سبزوار محدوده سرازیری عباس آباد رخ داده است، افزود: از رانندگان درخواست داریم در ایام پیک سفر برای حفظ سلامت خود، تضمین سفر و حفاظت از حیات وحش به ویژه محدوده عبور یوز حتما با سرعت مطمئنه و احتیاط رانندگی کنند.