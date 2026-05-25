کشف ۱۷۸ انشعاب غیرمجاز برق در چهارمحال و بختیاری

،مجید فرهزاد، با اشاره به اجرای مانور طرح مهتاب در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این طرح با هدف کاهش تلفات شبکه، ساماندهی انشعابات غیرمجاز و کمک به تأمین برق پایدار برای مشترکان قانونمند اجرایی شده است.
وی با تأکید بر اینکه مشترکان قانونمند، محور اصلی برنامهریزیها و خدماترسانی صنعت برق هستند، افزود: هدف این طرح، بیش از آنکه برخوردی سختگیرانه باشد، برقراری نظم، کاهش تلفات شبکه و صیانت از حقوق عمومی است تا در ایام اوج مصرف، اختلالی در تأمین برق مشترکان ایجاد نشود.
فرهزاد تصریح کرد: همراهی شهروندان در اطلاعرسانی انشعابات غیرمجاز، موارد دستکاری کنتور و ماینرهای غیرمجاز از طریق سامانه پیامکی محرمانه ۳۰۰۰۶۱۲۱، نقشی کلیدی در موفقیت «طرح مهتاب» و فراهمشدن بستر ارائه خدمات مطمئن و پایدار در سراسر استان ایفا میکند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: از ابتدای اجرای این طرح، مجموعهای از اقدامات فنی و نظارتی شامل شناسایی و جمعآوری ۱۷۸ مورد انشعاب غیرمجاز، تعویض ۴۸۳ کنتور معیوب و نصب ۱۰۵۲ انشعاب جدید انجام شده که با توجه به سهمیه تعیینشده، این شرکت موفق به اجرای آن با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در سطح استان شده است.
