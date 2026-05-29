کیامهر: ۲۲۸ مورد برق غیرمجاز در آذربایجان غربی جمع آوری شد

طاهر کیامهر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با اجرای اولین مانور سراسری کشوری طرح ملی مهتاب با تلاش اکیپ های شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ۲۲۸ مورد برق غیرمجاز در سراسر استان جمع‌آوری شد که انرژی احصاء شده حاصل از این اقدام بیش از ۴۳۷ هزار کیلو وات ساعت انرژی است.

وی ادامه داد: همچنین در راستای ساماندهی و قانونمند کردن مصرف برق، ۱۵۸ مورد برق غیرمجاز از مجموع برق های غیرمجاز شناسایی و جمع آوری شده در این مانور، با نصب کنتور هوشمند تحت عنوان فروش غیردایم اقدام و امکان ثبت انرژی مصرفی فراهم شد.

کیامهر از شناسایی و تعویض ۲۰۱ دستگاه کنتور معیوب با احصاء انرژی ۶۲ هزار کیلووات ساعت، کشف ۱۲ مورد دستکاری کنتور، نصب ۳۱۱ کنتور جدید برای مشترکین در انتظار نصب از سایر اقداماتی است که در این مانور یک روزه توسط شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی انجام شد.

وی اضافه کرد: در ادامه عملیات اکیپ های اعزامی، بیش از یک کیلومتر کابل غیرمجاز از سطح شبکه جمع‌آوری شد و ۱۳ دستگاه شمارشگر نیز برای برق‌های غیرمجازی که امکان واگذاری انشعاب برای آن ها وجود نداشت به منظور کنترل و پایش مصرف نصب شد.

کیامهر گفت: بر اساس جمع ‌بندی اقدامات انجام ‌شده، مانور یک‌روزه طرح ملی مهتاب منجر به کاهش ۱.۱۲۸ مگاوات تلفات برق در آذربایجان غربی شد، اقدامی که اجرای تداوم آن نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه، جلوگیری از هدررفت انرژی و توزیع عادلانه برق در میان مشترکان ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی گفت: اجرای این مانور در قالب طرح ملی مهتاب، بخشی از برنامه‌های مستمر شرکت توزیع برق آذربایجان غربی برای مقابله با برق‌های غیرمجاز، کاهش تلفات شبکه و صیانت از حقوق مشترکان قانونی به شمار می‌رود.

آغاز برخورد با مصرف های غیرمجاز آب و برق چاه‌های کشاورزی

کیامهذ ضمن تاکید بر ضرورت رعایت قوانین و صیانت از حقوق عمومی، عنوان کرد: د در راستای اجرای عدالت اجتماعی، مدیریت بهینه مصرف انرژی و جلوگیری از تضییع حقوق سایر مشترکان، بازدیدها و بازرسی‌های میدانی اکیپ های مشترک آب و برق از چاه‌های کشاورزی در سطح استان با جدیت در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی اضافه کرد: هرگونه استفاده از آب و برق چاه‌های کشاورزی خارج از چارچوب مصارف مجاز، از جمله استفاده از برق چاه برای امور غیرکشاورزی، بهره‌ برداری خارج از نوع مصرف تعیین‌شده در انشعاب واگذار شده، واگذاری غیرمجاز برق به سایر مصارف، دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری و هرگونه استفاده غیرمجاز از شبکه برق، تخلف محسوب شده و با متخلفان برابر ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

وی یادآور شد: در همین راستا، برای مشترکان متخلف اخطار قطع برق صادر شده و در صورت عدم اصلاح وضعیت و تعیین تکلیف، ضمن قطع انشعاب، تشکیل پرونده و پیگیری قانونی، خسارات وارده نیز مطابق مقررات از متخلفان وصول خواهد شد.

کیامهر گفت:از بهره‌برداران و متقاضیانی که وضعیت مصرف برق و یا نوع بهره‌برداری آنان دارای مغایرت است، درخواست می‌شود در اسرع وقت جهت تعیین تکلیف وضعیت انشعاب برق به اداره برق و برای تعیین تکلیف وضعیت آب به ادارات امور آب منطقه ای مراجعه کنند تا نسبت به اصلاح و قانونی شدن وضعیت موجود اقدام شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی تاکید کرد: برق چاه‌های کشاورزی با هدف حمایت از بخش تولید و کشاورزی تخصیص یافته و هرگونه استفاده خارج از این چارچوب، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، موجب برهم خوردن عدالت در توزیع انرژی و اختلال در خدمات ‌رسانی به سایر مشترکان خواهد شد.

وی گفت: از تمامی مشترکان درخواست می‌شود نسبت به اصلاح وضعیت مصرف و رعایت دقیق ضوابط استفاده از انشعابات برق اقدام کنند تا از اعمال محدودیت‌ها و برخوردهای قانونی جلوگیری شود.