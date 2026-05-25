اعلام فراخوان انتخاب شعار محوری کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری

سرهنگ اکبر ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر که فراخوان انتخاب شعار محوری کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری از سوی ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان چهارمحال و بختیاری منتشر شده است، اظهار کرد: علاقهمندان شرکت در این فراخوان از امروز تا ۱۱ خردادماه فرصت دارند شعار پیشنهادی خود برای کنگره ملی ۲۵۰۰ شهید استان را به این ادارهکل ارسال کنند.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری ادامه داد: شعار پیشنهادی شرکتکنندگان باید در شأن جایگاه والای شهید، الهامبخش، اثربخش و امیدآفرین، کوتاه، رسا و ماندگار و قابل استفاده در تولیدات رسانهای باشد.
وی در خصوص شرایط شرکت در فراخوان، تصریح کرد: هر شرکتکننده میتواند حداکثر سه شعار ارسال کند و نیز شعارهای ارسالی باید بدیع و جدید و خلق شده توسط خود ارسال کننده باشد و دبیرخانه مجاز است از آثار ارسالی در کنگره استفاده کند.
یادآور میشود، علاقهمندان شرکت در فراخوان شعار محوری کنگره ملی شهدای استان در مهلت تعیین شده فرصت دارند شعار پیشنهادی خود را به صورت مکتوب به این ادارهکل به نشانی شهرکرد، تهلیجان شمالی، بلوار فجر انقلاب و یا از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۹۳۳۸۸۲۰۷۵ و آیدی @defachb ارسال کنند.
مهلت اعلام شده تمدید نمیشود و صاحب برترین شعار ارسالی منتخب و با اهدای جایزه ویژه مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.
