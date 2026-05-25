به گزارش خبرنگار مهر، احمد یزدانپناه صبح دوشنبه در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که باید با جدیت دنبال شود، کاهش فاصله میان تئوریهای دانشگاهی و واقعیتهای بالینی است.
رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان بوشهر خاطرنشان کرد: برای اجرای پروژههای مشترک در حوزههای آموزش مداوم، برنامههای رفاهی و ارتقای استانداردهای سلامت در استان بوشهر آماگی کاملی داریم.
وی بر لزوم استمرار و تقویت همکاری و همراهی شورای هماهنگی نظام پزشکی استان بوشهر با دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد و این دو نهاد را شریک راهبردی خواند.
یزدانپناه با اشاره به برخی از چالشهای معیشتی و صنفی پزشکان، گفت: همکاری نزدیک دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی استان بوشهر، رکن اصلی ارتقای کیفیت درمان و تربیت نیروی متخصص است.
وی هدف از این تعاملات را ایجاد زیستبومی دانست که در آن دانشگاه تولیدکننده دانش و نظام پزشکی بازوی اجرایی و نظارتی باشد.
نظر شما