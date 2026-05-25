به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل قیداری، با اشاره به تشکیل و برگزاری منظم جلسات ستاد جوانی جمعیت، اظهار کرد: تقویت ساختارهای سیاستگذاری و اجرایی و تدوین برنامههای عملیاتی، موجب برداشته شدن گامهای مؤثر در ارتقای شاخصهای سلامت باروری، مادر و کودک شده است؛ بهطوریکه افزایش پوشش مراقبتهای بارداری و کاهش مورتالیتی مادر و کودک از اهداف محوری این اقدامات به شمار میرود.
وی، افزایش زایمان طبیعی، کاهش سزارینهای غیرضروری و توسعه زایمانهای کمدرد و بیدرد را از دیگر دستاوردها عنوان کرد و افزود: برگزاری آموزشهای تخصصی حفظ حیات جنین برای کادر درمان، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات ایفا کرده است.
به گفته قیداری، حمایت از خانواده و مادران شاغل از اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است و در این راستا، توسعه و واگذاری خوابگاههای متأهلی، اجرای مرخصی زایمان و معافیت مادران از نوبتکاری شب، تجهیز و راهاندازی مهدهای کودک مطابق ماده ۲۲ قانون و ارائه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به دانشجویان متأهل در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه پیشگیری از ناباروری، گفت: افزایش پوشش مشاورههای فرزندآوری، نشاندار کردن زوجین نابارور در سطح اول خدمات سلامت و توسعه مراکز درمان ناباروری طرف قرارداد با بیمه پایه، با هدف رفع موانع فرزندآوری انجام شده است.
قیداری، ابلاغ بسته جامع حفظ حیات جنین، راهاندازی و تقویت مراکز «نفس» برای پیشگیری از سقط جنین، نظارت بر مطبهای مشمول ماده ۵۶ و رسیدگی به شکایات سامانه ۱۹۰ را از دیگر اقدامات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه حمایت از خانواده برشمرد.
وی همچنین از هوشمندسازی نظام سلامت خبر داد و گفت: اتصال آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی به سامانه ماده ۵۴ و تکمیل سامانه جامع باروری سالم، امکان پایش دقیقتر خدمات و ثبت کامل وقایع حیاتی از جمله ولادت را فراهم کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایان با تأکید بر نقش آموزش و فرهنگسازی اظهار کرد: برگزاری دورههای آموزشی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پوشش رسانهای گسترده این اقدامات، به ترویج گفتمان خانوادهمحور کمک میکند. به گفته وی، دانشگاه با همدلی و همکاری تمامی ذینفعان، اجرای کامل این قانون را ضامن شکلگیری خانواده سالم، جمعیتی پویا و آیندهای روشن برای ایران میداند.
نظر شما