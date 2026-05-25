مخبر: مسیر ما جز با عقلانیت، تدبیر و قوی شدن طی نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در صفحه شخصی خود به مناسبت روز ملی مقاومت و پایداری، نوشت: چهارم خرداد، تجسم مقاومت فعال ملت ایران است؛ ایستادگی نه برای بقا، که برای تحمیل اراده بر دشمن. امروز نیز مسیر ما جز با عقلانیت، تدبیر و قوی شدن طی نخواهد شد. ملت ایران از این امتحان سخت نیز سربلند بیرون خواهد آمد.