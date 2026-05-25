به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی استان در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، شیلات، گردشگری و تجارت دریایی، بر ضرورت تقویت نقش بانک صادرات ایران در پشتیبانی از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران تأکید کرد.
زارع با اشاره به طرحهای مصوب سفر رئیسجمهور به استان بوشهر، خواستار تسهیل و شتاببخشی روند پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی باقی مانده و پروژههای اشتغالزا شد و افزود: حمایت شبکه بانکی، شرط مهم استمرار تولید، تکمیل طرحهای نیمهتمام و ایجاد فرصتهای پایدار شغلی در استان است.
وی همچنین بر لزوم حمایت ویژه از واحدهای اقتصادی آسیبدیده از جنگ تحمیلی و پایداری اشتغال آنها تأکید کرد.
استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تسریع در عملیات اجرایی پروژههای عمرانی، تصریح کرد: استفاده هدفمند از اعتبارات موضوع ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، میتواند به تکمیل سریعتر پروژههای زیرساختی و توسعهای استان کمک کند.
