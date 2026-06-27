به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست تأمین مالی پروژه‌های شاخص استان از محل ظرفیت ماده ۵۶ و ماده ۲ قانون الحاق با تسلیت ایام عزاداری سالار شهیدان اظهار کرد: تبیین ابعاد قیام عاشورا و روشنگری در این زمینه امری لازم است که موجب زنده نگه داشتن این قیام عظیم می‌شود.

وی افزود: در استان بوشهر، مراسمات تاسوعا و عاشورای حسینی با معنویت خاصی در شهرها و روستاهای استان برگزار شد و اقشار مختلف مردم در این آیین‌ها، حضوری ارزشمند داشتند.

استاندار بوشهر همچنین با اشاره به سالروز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام امام چهارم شیعیان جهان بر لزوم تبیین شخصیت والای آن امام همام تأکید کرد.

زارع در ادامه با تأکید بر لزوم تکمیل به موقع پروژه‌های پیشران و شاخص استان خاطرنشان کرد: امروز یکی از مهم‌ترین موضوعات توسعه استان، تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و اولویت‌دار است.

وی یادآور شد: تجربه نشان داده است که اتکای صرف به اعتبارات عمومی، پاسخگوی نیازهای گسترده استان‌ها نیست. از این‌رو، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تجهیز منابع مالی، یک ضرورت مدیریتی و راهبردی است.

استاندار بوشهر تاکید کرد: استفاده از منابع مختلف اعتباری برای تسریع در تکمیل پروژه‌های مذکور در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های عمرانی دارای توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی را با تضمین دولت فراهم کرده است.

استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم همکاری بانک‌های استان برای استفاده بهینه دستگاه‌های اجرایی از این ظرفیت گفت: مدیران بانک‌ها باید بیش از سال گذشته پای کار باشند تا از این ظرفیت، استفاده لازم را ببریم.

زارع یادآور شد: بیمارستان ها از پروژه‌های مهم حوزه درمانی استان به شمار می‌روند که از ظرفیت ماده ۵۶ برای تسریع در اتمام این پروژه‌ها بهره می‌بریم.

استاندار بوشهر ابراز کرد: سد دالکی، بزرگراه دالکی به کنارتخته، تکمیل طرح فاضلاب شهری بوشهر و آب‌شیرین‌کن سیراف نیز از جمله طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار استان هستند که از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق برای تسریع در تکمیل آنها، استفاده می‌شود.

زارع افزود: دولت چهاردهم برای افزایش رضایت‌مندی مردم و بهبود شاخص‌های رفاه و معیشت جامعه، نهایت توان خود را به کار گرفته و امیدوارم در این راستا به اهداف مورد نظر برسیم.

