به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با مدیرعامل اظهار کرد: تحقق تفاهم نامه سفر ریاست‌جمهوری به استان بوشهر برای اعطای تسهیلات به طرح‌های اقتصادی با پیشرفت بیش از ۵۰ درصد مورد تاکید قرار دارد.

وی با تشکر از پرداخت تسهیلات به تعدادی از طرح‌های مصوب، بر تسریع در اعطای تسهیلات به سایر طرح‌های معرفی شده مربوط به مصوبات سفر تاکید کرد.

استاندار بوشهر همچنین خواستار مشارکت بانک در سرمایه‌گذاری از مسیر ماده ۵۶ برای طرح فاضلاب بوشهر شد.

زارع با تاکید بر رفع موانع شرکت‌های تولیدی تصریح کرد: در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و همچنین سرمایه ثابت برای تکمیل طرح‌های اقتصادی و تولیدی مورد تاکید قرار دارد و از بانک صادرات انتظار داریم در این عرصه اهتمام بیشتری ورزند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان و گره‌گشایی از واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، معدنی و ….در دستور کار مدیران استان و بانک‌ها قرار دارد.