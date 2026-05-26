۵ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۳۵

دستور وزیر بهداشت برای بیمه ۱۰۵۰ قلم دارو

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از پوشش بیمه‌ای قیمت جدید ۱۰۵۰ قلم دارو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد جمالیان، با عنوان این مطلب که بازگشت قیمت دارو به نرخ‌های قبل از گرانی بعید است، گفت: هزینه مواد اولیه، بسته‌بندی و تولید افزایش یافته و بعید است که قیمت داروها به قبل از گرانی بازگردد.

وی در عین حال بر حمایت های بیمه ای به عنوان راهکار جلوگیری از فشار قیمت‌ها به مردم و بیماران، تأکید کرد و افزود: قرار است فشار افزایش قیمت‌ها از طریق بیمه‌ها جبران شود و اکنون بیش از ۱۰۵۰ قلم دارو تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند تا هزینه کمتری به مردم تحمیل شود.

به گفته جمالیان، پوشش بیمه‌ای ۱۰۵۰ قلم دارو طبق دستور وزیر بهداشت اعمال می‌شود.

حبیب احسنی پور

    IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      دارو های مورد نظر را لیست کنید

