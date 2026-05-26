دستور وزیر بهداشت برای بیمه ۱۰۵۰ قلم دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد جمالیان، با عنوان این مطلب که بازگشت قیمت دارو به نرخ‌های قبل از گرانی بعید است، گفت: هزینه مواد اولیه، بسته‌بندی و تولید افزایش یافته و بعید است که قیمت داروها به قبل از گرانی بازگردد.

وی در عین حال بر حمایت های بیمه ای به عنوان راهکار جلوگیری از فشار قیمت‌ها به مردم و بیماران، تأکید کرد و افزود: قرار است فشار افزایش قیمت‌ها از طریق بیمه‌ها جبران شود و اکنون بیش از ۱۰۵۰ قلم دارو تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند تا هزینه کمتری به مردم تحمیل شود.

