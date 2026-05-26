۳ طلا دستاورد بزرگی برای جودو ایران بود/ ارتقای چشمگیر رنکینگ جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رستمی در خصوص عملکرد ملی‌پوشان ایران در رقابت‌های کاپ آفریقا که روزهای دوم و سوم خرداد به میزبانی الجزایر برگزار شد، گفت: خوشبختانه مسابقات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم چرا که ورزشکاران ما محک بسیار جدی خوردند. کسب سه مدال طلای ارزشمند در این مسابقات نشان داد جودوکاران ایران توانایی بالایی برای درخشش در میادین بین المللی دارند.

وی افزود: این موفقیت از لحاظ روحی تأثیر فوق‌العاده‌ای روی ملی‌پوشان داشت و باعث شد بچه‌ها انگیزه و اعتماد به‌ نفس بسیار خوبی پیدا کنند. چیزی که برای ما اهمیت زیادی داشت، جنگندگی و تلاش مثال‌زدنی ورزشکاران بود. جودوکاران ایران با تمام وجود مبارزه کردند و نشان دادند برای موفقیت انگیزه بالایی دارند.

مربی تیم ملی جودوی بزرگسالان درباره سطح فنی مسابقات نیز گفت: سطح رقابت‌ها مطلوب بود و ورزشکاران خوبی در این دوره حضور داشتند. جودوکارانی از کشورهای کانادا، انگلیس و الجزایر در مسابقات شرکت کرده بودند که برخی از آن‌ها را پیش‌تر در رقابت‌های گرنداسلم ازبکستان و قزاقستان دیده بودیم و موفق به کسب مدال شده بودند. همین موضوع ارزش مدال‌های کسب‌شده توسط جودوکاران ایران را دوچندان می‌کند.

رستمی در ادامه با اشاره تاثیر این سه مدال طلا در رنکینگ جهانی گفت: الیاس پرهیزگار موفق شد رنکینگ ۹۸ جهان را به دست بیاورد و امیرعباس چوپان نیز رنکینگ ۹۲ جهان را کسب کرد. طبق قوانین فدراسیون جهانی جودو، ورزشکارانی که دارای رنکینگ زیر ۱۰۰ باشند، مجوز حضور در مسابقات جهانی را دریافت می‌کنند و بر همین اساس این دو جودوکار می‌توانند در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی باکو آذربایجان برگزار خواهد شد، حضور پیدا کنند.

وی همچنین درباره عملکرد سبحان حکیمی اظهار داشت: سبحان حکیمی نیز عملکرد بسیار خوبی داشت و توانست رنکینگ خود را به عدد ۱۰ برساند. نهایی شدن او برای المپیک جوانان و حضور در این مسیر، برای مجموعه جودوی ایران اتفاق بسیار ارزشمند و امیدوارکننده‌ای محسوب می‌شود.

مربی تیم ملی جودوی بزرگسالان درباره برنامه‌های پیش‌روی تیم ملی نیز گفت: ما برای رسیدن به شرایط ایده‌آل نیاز به اردوهای فشرده و حضور در کمپ‌های تمرینی بین‌المللی داریم. پس از بازگشت از الجزایر، اردوهای تیم ملی در مشهد ادامه خواهد داشت و همچنین حضور در کمپ تمرینی روسیه را در برنامه داریم تا بتوانیم ملی‌پوشان را به آمادگی بسیار بالاتری برسانیم.

رستمی در پایان خاطرنشان کرد: از رئیس محترم فدراسیون بابت حمایت‌ها و تلاش‌هایی که در این شرایط سخت برای اعزام تیم‌ها انجام می‌دهند تشکر می‌کنم. خوشبختانه فضای خوبی در جودوی ایران ایجاد شده و امیدوارم با ادامه این روند، دوباره شاهد روزهای پر افتخار جودوی کشورمان باشیم.