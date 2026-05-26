به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی پول صبح سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به امضای تفاهمنامه هوایی برای حفاظت از جنگلهای هیرکانی اظهار کرد: ۷ فروند پاراگلایدر و پاراترایک با قابلیت پایش شبانهروزی، از امروز به عنوان «چشمان بیدار» منابع طبیعی، تمام عرصههای غرب مازندران را زیر نظر گرفتهاند.
وی گفت: این پرندهها میتوانند کانونهای حریق را در مراحل اولیه، حتی پیش از گسترش آتش، شناسایی و موقعیت دقیق آن را به تیمهای عملیاتی مخابره کنند.
وی در ادامه به یکی از معضلات دیرینه اطفای حریق اشاره کرد و افزود: حمل تجهیزات به مناطق صعبالعبور دیگر برای ما مشکل نیست. طبق این تفاهمنامه، هر فروند از این پرندهها قادر است محمولههای اطفای حریق تا وزن ۱۲۰ کیلوگرم را در کوتاهترین زمان ممکن به قلب ارتفاعات برساند. این یعنی سرعت عمل تیمهای زمینی ما دوچندان و خسارات احتمالی به حداقل خواهد رسید.
مدیرکل منابع طبیعی نوشهر همچنین از بذرپاشی هوشمند به عنوان یکی دیگر از محورهای این همکاری نام برد و گفت: احیای اراضی رانشی و مناطق آسیبدیده با استفاده از گلولههای بذری از امروز آغاز میشود. جاهایی که پای نیروی انسانی به آن نمیرسد، حالا از آسمان بذرپاشی میشود.
خزایی پول در پایان با اشاره به نظارت دقیق بر این عملیات هوایی خاطرنشان کرد: تمام پروازها تحت پروتکلهای ایمنی و با هماهنگی کامل نهادهای هوانوردی انجام میشود و اداره کل منابع طبیعی متعهد به تأمین بذرهای استاندارد و صدور مجوزهای قانونی است و شرکت طرف قرارداد نیز موظف به ارائه گزارشهای دورهای پایش خواهد بود. این طرح گامی بلند برای هوشمندسازی حفاظت از میراث هیرکانی است.
