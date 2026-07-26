هشدار آتش سوزی جنگل؛ طرح «هر دهیاری، یک جنگلبان» در مازندران اجرا شد

مهرداد خزاییپول در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی حاکم بر استان اظهار کرد: افزایش دما، وزش بادهای گرم و کاهش رطوبت، خطر وقوع آتشسوزی در عرصههای جنگلی و مرتعی را افزایش داده و ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی مردم و گردشگران را دوچندان کرده است.
وی از شهروندان، مسافران، بهرهبرداران و ساکنان مناطق جنگلی خواست از روشن کردن آتش در جنگلها و حاشیه آن، رها کردن تهسیگار، بطری و شیشه، مواد قابل اشتعال و هرگونه اقدامی که احتمال بروز حریق را افزایش میدهد، خودداری کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران–نوشهر با بیان اینکه نیروهای یگان حفاظت، جنگلبانان و قرقبانان در آمادهباش کامل قرار دارند، افزود: گشتهای حفاظتی در مناطق حساس و مستعد آتشسوزی تشدید شده و اقدامات لازم برای واکنش سریع در صورت وقوع حریق پیشبینی شده است.
خزاییپول همچنین از اجرای طرح «هر دهیاری، یک جنگلبان» در روستاهای مستعد آتشسوزی خبر داد و گفت: در این طرح، با همکاری دهیاریها، شوراهای اسلامی و سایر ظرفیتهای مردمی، خانههای اطفای حریق راهاندازی و نیروهای محلی آموزش، سازماندهی و تجهیز خواهند شد تا شبکهای مردمی برای پیشگیری و مهار آتشسوزی شکل گیرد.
وی با تأکید بر لزوم مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی خاطرنشان کرد: رؤسای ادارات منابع طبیعی شهرستانهای تابعه مأمور شدهاند در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به انعقاد تفاهمنامه همکاری با دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاها اقدام کنند تا اجرای این طرح در تمامی روستاهای مستعد بهصورت مستمر دنبال شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران–نوشهر از مردم خواست در صورت مشاهده دود یا آتشسوزی، موضوع را بدون فوت وقت از طریق شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا از گسترش آتش و خسارت به جنگلهای هیرکانی جلوگیری شود.
خزاییپول با تأکید بر اینکه حفاظت از جنگلهای هیرکانی یک مسئولیت همگانی است، ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم، دهیاران، شوراهای اسلامی و دستگاههای مسئول، تابستان امسال با کمترین میزان حریق در عرصههای طبیعی سپری شود.
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