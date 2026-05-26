۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

قرائت دعای عرفه در ۳۰ بقعه استان قم

قم- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم از برگزاری مراسم قرائت دعای عرفه و عزاداری سالروز شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع) در ۳۰ بقعه متبرکه این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم، با اشاره به فرارسیدن روز عرفه و سالروز شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع)، از تدارک گسترده برنامه‌های عبادی و سوگواری در امامزادگان و بقاع متبرکه استان خبر داد.

وی افزود: مراسم دعای پرفیض عرفه روز سه‌شنبه پنجم خردادماه ۱۴۰۵ با حضور گسترده مردم مؤمن و ولایت‌مدار قم در ۳۰ بقعه شاخص استان برگزار می‌شود و این آیین‌ها فرصتی مغتنم برای تقویت ارتباط معنوی با خداوند و بهره‌گیری از معارف عمیق اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) است.

اسکندری با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده خاطرنشان کرد: این مراسم در حرم امامزاده موسی مبرقع و چهل اختران(ع) از ساعت ۱۶:۳۰ با نوای کربلایی محمدجواد احمدی، در آستان نورانی امامزاده شاه سیدعلی(ع) از ساعت ۱۷ با مداحی حجت‌الاسلام شاطری، و در بقعه متبرکه امامزاده احمد بن قاسم(ع) از ساعت ۱۶ با سخنرانی حجت‌الاسلام ضیایی و سیدمصطفی میرداماد برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین حرم امامزاده جعفرشهید(ع) از ساعت ۱۶:۳۰ با مداحی حاج حسن حیدرزاه قمی، امامزاده جمال‌الدین(ع) با نوای مداحان اهل‌بیت(ع)، و آستان امامزاده علی بن جعفر(ع) با مشارکت هیئت رزمندگان اسلام و مداحی حاج رضا ایزدی میزبان زائران و عاشقان خواهند بود.

مدیرکل اوقاف قم افزود: دیگر بقاع متبرکه از جمله آستان چهار امامزادگان(ع)، پنج امامزادگان(ع) در جمکران، امامزادگان زینب و هاشم(ع) در شهرستان کهک، و امامزاده ابواحمد(ع) نیز عصر روز سه‌شنبه پذیرای زائران برای شرکت در مراسم قرائت دعای عرفه خواهند بود.

وی با اشاره به برگزاری این مراسم در روستاهای قم گفت: برنامه‌های مربوط به قرائت دعای عرفه در حرم امامزاده هادی(ع) در روستای وشنوه با سخنرانی حجت‌الاسلام حاتمی‌کیا، امامزاده عباس(ع) در ورجان با نوای کربلایی علیرضا یزدانیان و نیز امامزادگان روستای صرم با مداحی حاج علی محلاتی برگزار می‌شود.

اسکندری در پایان تأکید کرد: برگزاری این مراسم‌ علاوه بر احیای شعائر دینی، زمینه‌ساز ترویج فرهنگ دعا، ایثار و بصیرت در جامعه است و از عموم مردم دعوت می‌شود با حضور پرشور در این آیین‌ها، از برکات معنوی روز عرفه بهره‌مند شوند.

