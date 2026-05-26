حملات جدید ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی هشدار فوری تخلیه به ساکنان شهر نبطیه در جنوب لبنان صادر کرد.

ارتش صهیونیستی همچنین مدعی شد که شب گذشته بیش از ۱۰۰ هدف را در بقاع و جنوب لبنان مورد حمله قرار داده است.

از سوی دیگر رادیو ارتش صهیونیستی گزارش داد که یک پهپاد حزب الله لبنان بدون فعال شدن آژیرهای خطر به یک پایگاه نظامی در الجلیل اصابت کرد.منابع صهیونیستی از تلفات احتمالی این حمله پهپادی اخباری منتشر نکردند.

شبکه تلویزیونی آی ۲۴ رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که ارتش صهیونیستی به شمال خط زرد در جنوب لبنان حمله کرده و یورش هایی را به این منطقه انجام داده است.

جنگنده های رژیم صهیونیستی نیز مناطقی در شهرک صریفا و ساحل المنصوری در منطقه صور واقع در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.