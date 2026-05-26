به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد، مقاومت در برابر اشغالگران و تجاوز اقدام علیه حاکمیت به شمار نمی رود بلکه بر اساس قانون اساسی لبنان یک حق ملی مشروع محسوب می شود. هیچ تصمیم گیری سیاسی یا دولتی نمی تواند حق دفاع از کشور را از ملت ما بگیرد و مشروعیت مقاومت در برابر اشغالگران را سلب کند.

در این بیانیه آمده است، توافق طائف بر لزوم اتخاذ اقدامات لازم در راستای آزادسازی خاک لبنان تاکید دارد. این توافق هیچ جای ابهامی در توصیف رابطه با رژیم صهیونیستی به عنوان رابطه‌ای مبتنی بر دشمنی، اشغالگری و تهدید مداوم و نه عادی‌سازی یا تسلیم باقی نمی‌گذارد.

حزب الله اضافه کرد، اصرار برخی طرف ها بر گرفتن عناصر قدرت از لبنان در سایه تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی خروج از توافق طائف و نقض قانون اساسی به شمار می رود.

در این بیانیه آمده است، کشور با دیکته های خارجی و تکیه به خارج ساخته نمی شود. دوره قیمومیت و دیکته های خارجی گذشته و هرگز تحت هیچ عنوانی به کشور باز نخواهد گشت.