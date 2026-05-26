به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد، تهدیدات ناشی از پهپادهای انتحاری حزب الله دیگر تهدیدات تاکتیکی نیست بلکه به یک بحران راهبردی تبدیل شده است.

در ادامه این گزارش آمده است، این در حالی است که حزب الله تلاش می کند نظامیان صهیونیست را در میدان درگیری در لبنان شکار کند.

در این گزارش تاکید شده است، حزب الله بعد از جمع آوری گزارش های اطلاعاتی و اجرای عملیات شناسایی توجه خود را بر یک منطقه و محل استقرار نظامیان صهیونیست متمرکز می کند و تعدادی از پهپادها را به صورت گروهی یا پی در پی به این منطقه می فرستد.

حزب الله به تازگی تصاویری از هدف قرار گرفتن نظامیان صهیونیست در منطقه رشاف واقع در جنوب این کشور منتشر کرد. این عملیات با تعدادی از پهپادهای انتحاری «ابابیل» صورت گرفت.

در این تصاویر به آتش کشیده شدن تانک های مرکاوا و تجهیزات جنگی نظامیان صهیونیست و بولدوزر دی ۹ دیده می شود.

همچنین گزارش شده که اکثر نظامیان صهیونیست بعد از عملیات پهپادی سنگین حزب الله این منطقه را ترک کرده و از آن عقب نشینی کردند.