تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان؛ صدور دستور تخلیه چندین روستا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور هشدارهای تخلیه از ساکنان ۵ روستا و شهرک در جنوب لبنان خواست تا خانه‌های خود را ترک کرده و به مناطق امن در شمال رودخانه الزهرانی پناه ببرند.

همزمان با این تحول، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ساعات اخیر مناطقی از جمله «کفرا»، «مجدل سلم»، «تولین»، «برج قلاویه» و «النبطیة الفوقا» در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی خود قرار داده‌اند.

علاوه بر حملات هوایی، یگان‌های توپخانه‌ای ارتش رژیم اسرائیل نیز مناطق «حداثا»، «کفرا» و «تولین» را زیر آتش سنگین گرفته‌اند.

هنوز آمار دقیقی از خسارات جانی و مادی این حملات منتشر نشده است. شدت بمباران‌ها، موجب موج جدیدی از آوارگی در مناطق جنوبی لبنان شده است.