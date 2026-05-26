به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالجزیره، حزب الله لبنان اعلام کرد که طی عملیاتی، خودروی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از نوع هامر را در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان با استفاده از ریزپرنده‌های انتحاری «ابابیل» هدف قرار داده و منهدم کرده است.

حزب الله در بیانیه‌ای اعلام کرد: در چارچوب دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس و حملات دشمن اسرائیلی به روستاهای جنوب لبنان، رزمندگان مقاومت اسلامی یک دستگاه خودرو هامر ارتش دشمن اسرائیلی را در شهرک زوطر شرقی با پهپاد ابابیل هدف قرار داده و منفجر کردند.

همچنین محل تجمع خودروها و نظامیان اسرائیلی در شهرک زوطر شرقی با توپخانه هدف قرار گرفت.

هشدار تخلیه به ساکنان نبطیه

در همین حال آویخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان شهر نبطیه هشدار داد به سرعت منازل خود را تخلیه کنند و به شمال رود الزهرانی بروند.

به دنبال این هشدار، مناطق النبطیه، الریحان، یحمر الشقیف و جاده منتهی به اردوگاه الرشیدیه هدف حملات هوایی ارتش اسرائیل قرار گرفت.

ارتش اسرائیل حمله زمینی فراتر از خط زرد در لبنان را آغاز کرد

رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند که ارتش این رژیم حمله زمینی و عملیات در فراتر از خط زرد در لبنان را آغاز کرده است.

منبعی نظامی در ارتش صهیونیستی امروز سه شنبه به این رسانه ها مدعی شد که ارتش دایره حملات زمینی خود در منطقه نبطیه لبنان را گسترش می‌دهد.

حملات جدید رژیم صهیونیستی به النبطیه و چند منطقه لبنان

رسانه‌های لبنانی از حملات جدید رژیم صهیونیستی به مناطق و شهرهای النبطیه، دیر الزهرانی، حبوش در جنوب لبنان خبر دادند.