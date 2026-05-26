۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

گفت‌وگوی تلفنی جداگانه پزشکیان با رئیس جمهور و نخست وزیر عراق

رئیس جمهور در گفت‌وگو تلفنی جداگانه با رئیس جمهور و نخست وزیر عراق  ضمن تبریک عید سعید قربان، بر تداوم رایزنی‌ها و تسریع در اجرای توافقات مشترک در راستای تأمین منافع متقابل دو ملت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، در تماس‌های تلفنی جداگانه با نزار آمیدی رئیس‌جمهور و علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق، فرارسیدن عید سعید قربان را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت و برای مردم عراق، عزت، آرامش، پیشرفت و سربلندی آرزو کرد.

رئیس‌جمهور در این گفت‌وگوها عید قربان را نماد والای بندگی، ایثار، همبستگی امت اسلامی و تقویت روح اخوت و انسجام میان کشورهای مسلمان توصیف کرد و اظهار داشت که بهره‌گیری از آموزه‌ها و پیام‌های وحدت‌آفرین این عید بزرگ اسلامی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همگرایی، همکاری و هم‌افزایی میان کشورهای اسلامی در مواجهه با چالش‌ها و تهدیدات مشترک و مقابله با توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان باشد.

پزشکیان با تأکید بر جایگاه ممتاز روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، مناسبات دو کشور را مبتنی بر پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و مردمی دانست و بر ضرورت توسعه و تعمیق بیش از پیش همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی تجاری، امنیتی و منطقه‌ای تأکید کرد.

در این تماس‌های تلفنی، آخرین روند مناسبات دوجانبه و همکاری‌های مشترک میان تهران و بغداد نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و طرفین بر تداوم رایزنی‌ها و تسریع در اجرای توافقات مشترک در راستای تأمین منافع متقابل دو ملت تأکید کردند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای و ضرورت تقویت ثبات و آرامش در منطقه، ابراز امیدواری کرد که با استمرار تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک، زمینه تحقق صلح و امنیت پایدار در منطقه هرچه سریع‌تر فراهم شده و ابتکارات دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ‌ و کاهش تنش‌ها به نتایج مؤثر و ملموس منجر شود.

وی در ادامه، ضمن تأکید بر اهمیت تداوم رایزنی‌های نزدیک میان مقامات عالی‌رتبه دو کشور، از رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر عراق برای سفر به جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد و این سفرها را گامی مؤثر در مسیر گسترش تعاملات راهبردی، تقویت همکاری‌های دوجانبه و تحکیم روابط برادرانه میان تهران و بغداد دانست.

رامین عبداله شاهی

