به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران، در تماسهای تلفنی جداگانه با نزار آمیدی رئیسجمهور و علی فالح الزیدی نخستوزیر عراق، فرارسیدن عید سعید قربان را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت و برای مردم عراق، عزت، آرامش، پیشرفت و سربلندی آرزو کرد.
رئیسجمهور در این گفتوگوها عید قربان را نماد والای بندگی، ایثار، همبستگی امت اسلامی و تقویت روح اخوت و انسجام میان کشورهای مسلمان توصیف کرد و اظهار داشت که بهرهگیری از آموزهها و پیامهای وحدتآفرین این عید بزرگ اسلامی، میتواند زمینهساز تقویت همگرایی، همکاری و همافزایی میان کشورهای اسلامی در مواجهه با چالشها و تهدیدات مشترک و مقابله با توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان باشد.
پزشکیان با تأکید بر جایگاه ممتاز روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، مناسبات دو کشور را مبتنی بر پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و مردمی دانست و بر ضرورت توسعه و تعمیق بیش از پیش همکاریها در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی تجاری، امنیتی و منطقهای تأکید کرد.
در این تماسهای تلفنی، آخرین روند مناسبات دوجانبه و همکاریهای مشترک میان تهران و بغداد نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و طرفین بر تداوم رایزنیها و تسریع در اجرای توافقات مشترک در راستای تأمین منافع متقابل دو ملت تأکید کردند.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به تحولات منطقهای و ضرورت تقویت ثبات و آرامش در منطقه، ابراز امیدواری کرد که با استمرار تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک، زمینه تحقق صلح و امنیت پایدار در منطقه هرچه سریعتر فراهم شده و ابتکارات دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنشها به نتایج مؤثر و ملموس منجر شود.
وی در ادامه، ضمن تأکید بر اهمیت تداوم رایزنیهای نزدیک میان مقامات عالیرتبه دو کشور، از رئیسجمهور و نخستوزیر عراق برای سفر به جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد و این سفرها را گامی مؤثر در مسیر گسترش تعاملات راهبردی، تقویت همکاریهای دوجانبه و تحکیم روابط برادرانه میان تهران و بغداد دانست.
نظر شما