۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵

دعوت پزشکیان  از نخست وزیر مالزی برای سفر به تهران 

رئیس جمهور در گفتگو با نخست وزیر مالزی ضمن تبریک عید سعید قربان به دولت و ملت مالزی، بر توسعه همکاری‌های دوجانبه میان تهران و کوالالامپور تأکید و از وی برای سفر به تهران دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در گفت‌وگوی تلفنی با انور ابراهیم نخست وزیر مالزی با تبریک عید سعید قربان این عید را سرشار از خیر، برکت و رحمت الهی توصیف و ابراز امیدواری کرد که الطاف الهی و فیوضات این عید بزرگ اسلامی شامل حال تمامی ملت‌های مسلمان و به‌ویژه ملت‌های شریف ایران و مالزی شود.

پزشکیان با اشاره به جایگاه وحدت و همبستگی در آموزه‌های اسلامی، تصریح کرد: شکل‌گیری وحدت و یکپارچگی در میان امت اسلام، به برکت این عید متعالی می‌تواند زمینه‌ساز اراده‌ای جمعی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا باشد.

رئیس‌جمهور همچنین مواضع قاطع نخست‌وزیر مالزی در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا را ارزشمند توصیف کرد و از تلاش‌های نخست وزیر این کشور برای استقرار صلح جهانی تشکر کرد.

وی با تأکید بر توسعه ارتباطات میان دو کشور تصریح کرد: ارتباطات گسترده ای طی سالیان متمادی بین دو کشور حاکم بوده است و این ارتباطات در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می تواند توسعه یابد.

رئیس جمهور در ادامه از نخست‌وزیر مالزی برای سفر به تهران به منظور پیگیری توافقات و توسعه همکاری ها دعوت کرد.

انور ابراهیم: امیدوارم مسلمانان ید واحده باشند

در این گفت‌وگو، نخست‌وزیر مالزی نیز با ابراز قدردانی از تماس محبت‌آمیز و تبریک پزشکیان، عید سعید قربان را به دولت و ملت ایران شادباش گفت و از درگاه خداوند متعال مسألت کرد که این مناسبت پربرکت، برای امت اسلامی، به‌ویژه ملت‌های ایران و مالزی، سرشار از خیر، پیروزی و برکت باشد.

انور ابراهیم همچنین با تأکید بر ضرورت همبستگی ملت‌های مسلمان در برابر ظلم و جنایت، اظهار داشت: امیدوارم در سایه برکات این عید بزرگ اسلامی، مسلمانان ید واحده باشند و در برابر دشمنان ایستادگی کنند.

نخست‌وزیر مالزی در ادامه با ابراز تأثر از شهادت سید کمال خرازی، اظهار داشت: ایشان دوست بسیار خوب من بودند و ارتباطات بسیاری صمیمی و عمیقی با یکدیگر داشتیم.

کد مطلب 6841984
رامین عبداله شاهی

