به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان، در گفت‌وگوی تلفنی با «سادیر جباروف» رئیس‌جمهور جمهوری قرقیزستان، ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید قربان به دولت و ملت این کشور، بر اهمیت تقویت وحدت، همگرایی و همکاری میان کشورهای اسلامی و منطقه تأکید کرد.

رئیس‌جمهور در این گفت‌وگو، عید قربان را جلوه‌ای از ایمان، همبستگی و همدلی ملت‌های مسلمان دانست و اظهار داشت: کشورهای اسلامی می‌توانند با الهام از آموزه‌های این عید بزرگ، مسیر همکاری‌های مشترک، تقویت انسجام منطقه‌ای و توسعه مناسبات دوستانه را بیش از پیش گسترش دهند.

پزشکیان همچنین با قدردانی از مواضع جمهوری قرقیزستان در مخالفت با قطعنامه اخیر ضد جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت، این رویکرد را نشانه‌ای از روابط دوستانه، احترام متقابل و نگاه مستقل و مسئولانه بیشکک در قبال تحولات بین‌المللی توصیف کرد.

رئیس جمهور با اشاره به روند رو به گسترش مناسبات تهران و بیشکک، بر ضرورت توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل‌ونقل، انرژی و همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد و خواستار فعال‌تر شدن ظرفیت‌های مشترک میان دو کشور در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شد.

در این گفت‌وگوی تلفنی، آخرین وضعیت همکاری‌ها و تعاملات دوجانبه نیز مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر تداوم رایزنی‌ها و تقویت همکاری‌ها در راستای تأمین منافع مشترک دو ملت تأکید کردند.

در این تماس تلفنی، رئیس‌جمهور قرقیزستان نیز ضمن تبریک عید قربان به دولت و ملت ایران، از دکتر پزشکیان برای شرکت در اجلاس آتی سران سازمان همکاری شانگهای که در شهر بیشکک برگزار خواهد شد، دعوت به عمل آورد و ابراز امیدواری کرد این سفر بتواند به گسترش همکاری‌ها و تعمیق روابط میان دو کشور و کشورهای عضو این سازمان کمک کند.