به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی از تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی خبر داد و اظهار کرد: در جریان بازدیدهای مستمر و سرزده کارشناسان دامپزشکی، ۳۰۰ کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی فاسد و غیرقابل مصرف کشف و ضبط شد.

وی افزود: این اقدامات در راستای صیانت از سلامت عمومی و تأمین امنیت غذایی شهروندان انجام شده و فرآورده‌های کشف‌شده به دلیل نداشتن شرایط لازم بهداشتی، غیرقابل مصرف تشخیص داده شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کهگیلویه با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز دامپزشکی است، تصریح کرد: پس از تأیید غیرقابل مصرف بودن این محموله‌ها، فرآورده‌های ضبط‌شده با دستور مقام قضایی و رعایت کامل ضوابط زیست‌محیطی به صورت بهداشتی معدوم‌سازی شدند.

وی همچنین از برخورد قانونی با متخلفان خبر داد و بیان کرد: در جریان این بازرسی‌ها، ۱۱ متخلف بهداشتی شناسایی و برای تمامی این افراد پرونده تخلف تشکیل و جهت طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

محمدی از شهروندان خواست فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ به دامپزشکی اطلاع دهند.