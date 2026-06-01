به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت عمومی و برخورد قاطع با تخلفات صنفی که امنیت غذایی شهروندان را تهدید می‌کند، در تاریخ دهم خردادماه گشت مشترکی با حضور نماینده دادستانی، کارشناسان اداره کل صمت، تعزیرات حکومتی و دامپزشکی استان از مراکز تهیه، توزیع و عرضه فرآورده‌های دامی شامل قصابی‌ها و مراکز تهیه غذا انجام شد.

وی افزود: در جریان بازرسی‌های صورت‌گرفته، مقدار ۵۰ کیلوگرم گوشت تاریخ‌مصرف‌گذشته که نگهداری و عرضه آن تهدیدی مستقیم علیه سلامت شهروندان بود، شناسایی، کشف و ضبط شد.

دادستان همدان با تأکید بر برخورد بدون اغماض با متخلفان این حوزه تصریح کرد: با تشکیل پرونده برای واحدهای صنفی متخلف، دستورات قضایی لازم برای پلمب این اماکن صادر شد و اقلام مکشوفه برای انجام اقدامات تخصصی و امحا بهداشتی به اداره کل دامپزشکی استان تحویل داده شد.

نجفی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان با هرگونه فعالیتی که سلامت و امنیت غذایی مردم را به مخاطره بیندازد، با قاطعیت برخورد خواهد کرد و گشت‌های مشترک نظارتی با هدف پایش مستمر بازار و برخورد با تخلفات، با جدیت و به صورت مداوم ادامه خواهد داشت.