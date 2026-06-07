  1. استانها
  2. همدان
۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

ثبت ۱۱ گودِ ناپایدار در همدان در مدت دو هفته

ثبت ۱۱ گودِ ناپایدار در همدان در مدت دو هفته

همدان-رئیس کمیسیون فنی، عمرانی و حمل‌ونقل شورای شهر همدان با انتقاد از افزایش مخاطرات ناشی از گودبرداری‌های غیراصولی، از ثبت ۱۱ گود ناپایدار در سطح شهر در مدت تنها دو هفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری صبح یکشنبه در نشست تخصصی بررسی مخاطرات گودبرداری‌ها، اظهار کرد: آمار ۱۱ گود ناپایدار در مدت زمان کوتاه دو هفته‌ای، رقمی قابل تأمل است که ضرورت بازنگری در نظارت‌ها و شناسایی دقیق نقاط ضعف را بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی با تأکید بر مسئولیت قانونی شهرداری و سازمان نظام مهندسی در رفع خطر از فضاهای شهری، افزود: دستگاه‌های مسئول نباید صرفاً به صدور اخطاریه اکتفا کنند؛ بلکه ورود تخصصی و فنی به موضوع ایمنیِ سازه‌ها و گودها، برای حفظ جان شهروندان الزامی است.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان همچنین بر لزوم ارتقای سامانه‌های نظارتی و توسعه ساختار امور مهندسین در شهرداری تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از این جلسه به معضل هم‌سطح‌سازی دریچه‌های منهول در معابر پرداخت و گفت: کوتاهی دستگاه‌های خدمات‌رسان، به‌ویژه آبفا که ۹۵ درصد از یک هزار دریچه موجود را در اختیار دارد، موجب آسیب به خودروها و ایجاد مخاطره برای شهروندان شده است.

حیدری تأکید کرد: در صورت تداوم این کوتاهی و در راستای جلوگیری از خسارت به شهروندان، شهرداری به صورت مستقیم با پیمانکار قرارداد منعقد خواهد کرد تا عملیات هم‌سطح‌سازی انجام شود.

کد مطلب 6851539

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها