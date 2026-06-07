ثبت ۱۱ گودِ ناپایدار در همدان در مدت دو هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری صبح یکشنبه در نشست تخصصی بررسی مخاطرات گودبرداریها، اظهار کرد: آمار ۱۱ گود ناپایدار در مدت زمان کوتاه دو هفتهای، رقمی قابل تأمل است که ضرورت بازنگری در نظارتها و شناسایی دقیق نقاط ضعف را بیش از پیش نمایان میکند.
وی با تأکید بر مسئولیت قانونی شهرداری و سازمان نظام مهندسی در رفع خطر از فضاهای شهری، افزود: دستگاههای مسئول نباید صرفاً به صدور اخطاریه اکتفا کنند؛ بلکه ورود تخصصی و فنی به موضوع ایمنیِ سازهها و گودها، برای حفظ جان شهروندان الزامی است.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان همچنین بر لزوم ارتقای سامانههای نظارتی و توسعه ساختار امور مهندسین در شهرداری تأکید کرد.
وی در بخش دیگری از این جلسه به معضل همسطحسازی دریچههای منهول در معابر پرداخت و گفت: کوتاهی دستگاههای خدماترسان، بهویژه آبفا که ۹۵ درصد از یک هزار دریچه موجود را در اختیار دارد، موجب آسیب به خودروها و ایجاد مخاطره برای شهروندان شده است.
حیدری تأکید کرد: در صورت تداوم این کوتاهی و در راستای جلوگیری از خسارت به شهروندان، شهرداری به صورت مستقیم با پیمانکار قرارداد منعقد خواهد کرد تا عملیات همسطحسازی انجام شود.
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