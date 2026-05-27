۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

توزیع ۶۵۰۰ بسته گوشت قربانی میان نیازمندان قزوینی

قزوین- مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از توزیع ۶۵۰۰ بسته گوشت قربانی به ارزش ۷۵ میلیارد ریال از آغاز پویش نذر قربانی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید قربان اظهار کرد: کمیته امداد طبق سنوات گذشته با مشارکت خیرین، نیکوکاران و مراکز نیکوکاری، اقدام به ذبح و توزیع گوشت قربانی میان خانواده‌های تحت حمایت می‌نماید.

وی با اشاره به رعایت کامل ضوابط بهداشتی افزود: ذبح دام در مراکز کشتار مجاز سازمان دامپزشکی و طبق قوانین و مقررات بهداشتی این سازمان صورت می‌پذیرد و گوشت‌ها پس از تأیید دامپزشکان برای توزیع ارسال می‌گردد.

ظاهری ضمن تقدیر از همکاری و تعامل مدیران کل سازمان دامپزشکی و جهاد کشاورزی که در روز عید سعید قربان در محل کشتارگاه دشت بره حاضر شده و از نزدیک در جریان فرآیند ذبح دام‌ها قرار گرفتند، ادامه داد: از آغاز پویش نذر قربانی کمیته امداد با مشارکت خیرین و مراکز نیکوکاری، تعداد ۶۵۰۰ بسته گوشت به ارزش ۷۵ میلیارد ریال در میان نیازمندان توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین در پایان عنوان کرد: پویش نذر قربانی همچنان در استان قزوین ادامه دارد و هم‌استانی‌های عزیز و خیر می‌توانند مساعدت‌های خود را به‌ویژه در دهه امامت و ولایت، از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۸۵۱۵ به دست نیازمندان برسانند.

