توزیع ۶۵۰۰ بسته گوشت قربانی میان نیازمندان قزوینی

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید قربان اظهار کرد: کمیته امداد طبق سنوات گذشته با مشارکت خیرین، نیکوکاران و مراکز نیکوکاری، اقدام به ذبح و توزیع گوشت قربانی میان خانواده‌های تحت حمایت می‌نماید.

وی با اشاره به رعایت کامل ضوابط بهداشتی افزود: ذبح دام در مراکز کشتار مجاز سازمان دامپزشکی و طبق قوانین و مقررات بهداشتی این سازمان صورت می‌پذیرد و گوشت‌ها پس از تأیید دامپزشکان برای توزیع ارسال می‌گردد.

ظاهری ضمن تقدیر از همکاری و تعامل مدیران کل سازمان دامپزشکی و جهاد کشاورزی که در روز عید سعید قربان در محل کشتارگاه دشت بره حاضر شده و از نزدیک در جریان فرآیند ذبح دام‌ها قرار گرفتند، ادامه داد: از آغاز پویش نذر قربانی کمیته امداد با مشارکت خیرین و مراکز نیکوکاری، تعداد ۶۵۰۰ بسته گوشت به ارزش ۷۵ میلیارد ریال در میان نیازمندان توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین در پایان عنوان کرد: پویش نذر قربانی همچنان در استان قزوین ادامه دارد و هم‌استانی‌های عزیز و خیر می‌توانند مساعدت‌های خود را به‌ویژه در دهه امامت و ولایت، از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۸۵۱۵ به دست نیازمندان برسانند.