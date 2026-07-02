به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فخرآبادیپور، با رد برخی ادعاهای مطرحشده در فضای رسانهای درباره نحوه تعیین تکلیف محموله گوشتهای فاسد در شهر بندرعباس، اظهار کرد: از ابتدای مطرح شدن این موضوع، اطلاعات نادرست و بعضی ناقصی در برخی رسانهها منتشر شد که ضرورت تنویر افکار عمومی و تشریح روند قانونی رسیدگی به این پرونده را دوچندان کرد.
وی افزود: در پی پیگیریهای رسانهها، طی تماس تلفنی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، حدود وظایف و اختیارات سازمان دامپزشکی و سایر دستگاههای متولی سلامت مواد غذایی تشریح و بر تفکیک مسئولیتهای قانونی دستگاهها در حوزه نظارت بر سلامت و امنیت غذایی تأکید شد.
مدیرکل دامپزشکی هرمزگان درباره منشأ این محموله گفت: بر اساس آخرین بررسیها، ۵۶ تن گوشت گاو و گوساله وارداتی مربوط به سال گذشته، در جریان حادثه انفجار و آتشسوزی در بندر شهید رجایی دچار فساد شد.
فخرآبادیپور ادامه داد: آتشسوزی در یکی از شرکتهای مستقر در محدوده بندری موجب قطع برق و از بین رفتن زنجیره سرد نگهداری محموله شد و در نتیجه، گوشتها شرایط بهداشتی لازم برای مصرف انسانی را از دست دادند.
وی تصریح کرد: پس از احراز فساد محموله، تمامی مراحل قانونی با عاملیت سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، درخواست صاحب کالا و حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط انجام شد و در نهایت محموله با رعایت کامل ضوابط بهداشتی و زیستمحیطی معدوم شد.
مدیرکل دامپزشکی هرمزگان با تأکید بر اینکه هیچ بخشی از این محموله وارد بازار یا چرخه مصرف نشده است، گفت: کارشناسان دامپزشکی از آغاز عملیات انتقال تا پایان فرآیند دفن و امحا در محل حضور مستمر داشتند و تمامی مراحل نیز به صورت دقیق مستندسازی شده است.
وی با اشاره به روند رسیدگی قضایی این پرونده افزود: همانگونه که دادستان مرکز هرمزگان نیز اعلام کرده است، برخی ادعاهای مطرحشده درباره این پرونده صحت ندارد و موضوع همچنان در دست بررسی مراجع قضایی قرار دارد.
فخرآبادیپور درباره انتشار مطالبی پیرامون ۱۹ دستگاه خودرو حاضر در محل دفن نیز اظهار کرد: بر اساس اطلاعات موجود، این خودروها فاقد هرگونه بار بودند، اما به دلیل ورود غیرمجاز به محل دفن، پلاک آنها توسط دستگاه متولی ثبت و برای بررسی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.
وی همچنین از کشف و توقیف ۲۰۰ کیلوگرم گوشت فاقد هویت توسط نیروهای دامپزشکی خبر داد و گفت: این محموله بلافاصله شناسایی و با تشکیل پرونده، برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.
مدیرکل دامپزشکی هرمزگان در ادامه با تشریح فرآیند قانونی تعیین تکلیف کالاهای رسوبی گفت: کالاهای مشمول مرور زمان یا رسوب در بنادر، مطابق ضوابط و با عاملیت سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، حسب شرایط در یکی از مسیرهای قانونی شامل مرجوع شدن به مبدأ، ترانزیت به کشور دیگر و ،مصرف ثانویه یا معدومسازی قرار میگیرند.
وی افزود: در این پرونده، به دلیل هزینههای بالای حملونقل و تبدیل به پودر گوشت، صاحبان کالا معدومسازی را انتخاب کردند و هرگونه استفاده ثانویه نیز تنها با دستور مقام قضایی و پس از استعلام از مراجع ذیصلاح و استان مقصد امکانپذیر است.
فخرآبادیپور با تأکید بر اینکه این محموله از مبادی رسمی و بهصورت قانونی وارد کشور شده بود، اظهار کرد: هرمزگان به دلیل برخورداری از بزرگترین مجتمع بندری کشور، نقش مهمی در واردات، صادرات و ترانزیت کالا دارد و از همین رو، مأموریت دامپزشکی استان تنها یک مسئولیت استانی نیست، بلکه بخشی از زنجیره تأمین امنیت غذایی کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به فعالیت شبانهروزی واحدهای قرنطینه، امنیت زیستی، آزمایشگاههای کنترل کیفی و نظارت بر فرآوردههای خام دامی در استان گفت: سلامت فرآوردههای دامی از لحظه ورود تا تعیین تکلیف نهایی، تحت نظارت دقیق کارشناسان دامپزشکی قرار دارد و کوچکترین مخاطرهای در این حوزه با حساسیت کامل پیگیری میشود.
مدیرکل دامپزشکی هرمزگان در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان این ادارهکل گفت: همکاران دامپزشکی در سال گذشته با وجود شرایط خاص ناشی از افزایش حجم مبادلات تجاری، وقوع حوادث، ماه مبارک رمضان و همچنین شرایط جنگی، با روحیهای جهادی و حضور مستمر در مبادی ورودی، مراکز نگهداری و نقاط حساس، از سلامت فرآوردههای خام دامی و امنیت غذایی مردم صیانت کردند و اجازه ندادند هیچگونه خللی در روند نظارت های بهداشتی ایجاد شود.
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