به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با بی بیاس نیوز گفت که حتی در ازای اقدام احتمالی ایران در کنار گذاشتن اورانیوم با غنای بالا، نیز تحریمها را علیه این کشور کاهش نخواهد داد.
وی بار دیگر زبان به تهدید جمهوری اسلامی ایران گشوده و مدعی شد که ایران به دنبال توافق است و ما یا با آنها توافق خواهیم کرد، یا ماموریت را به پایان میرسانیم.
ترامپ در عین حال گفت که آمریکا هنوز به توافقی در مورد ایران نرسیده است و وی از این بابت راضی نیست.
ترامپ که همواره تلاش دارد با شانتاژ تبلیغاتی، ابعاد متعدد شکست خود در جنگ ایران را مخفی نگه دارد، مدعی شد: ایران میخواهد به توافق برسد و فکر نمیکنم گزینه دیگری داشته باشد.
بسیاری از کارشناسان بین الملل و سیاستمداران آمریکایی معتقدند که ادعاهای دونالد ترامپ در مورد پیروزی در جنگ ایران، فرار به جلو برای مقابله با تبعات منفی شکست های متوالی این کشور در جنگ با ایران است که علاوه بر پیامدهای اقتصادی و امنیتی، هیبت بزرگ ترین ارتش جهان را به شدت مخدوش کرده و متحدان آمریکا را از سیاست های این کشور ناامید کرده است.
در حالی که ایران بارها اعلام کرده است که به دنبال تولید سلاح هستهای نیست و برنامه هستهای خود را برای مصارف صلحآمیز به کار میگیرد ، دونالد ترامپ بار دیگر مدعی شد که ایران نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد و من به خاطر تمام دنیا از این کار جلوگیری میکنم!
