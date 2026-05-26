جبه گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن صادقی درآیین تجلیل از قهرمانان ورزشی استان زنجان و مدال آوران مسابقات فراملی و تکریم مربیان تیم ملی ۱۴۰۴ با تبریک عید غدیر خم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار، اظهار کرد: امروز توفیقی بود تا در محفل قهرمانانی حضور یابیم که نام زنجان را در میادین بینالمللی طنینانداز کردند. این نشست علاوه بر قدردانی، مجالی برای تجدید میثاق با آرمانهای بزرگانی است که با تلاش خستگیناپذیر، بالاترین مدالها را کسب کردند.
وی با ادای احترام به شهدای ورزشکار استان از جمله شهیدان محمود دوستی، علیرضا فیروزی، محیا حسنزاده، امیرحسام انصاری، حامد ثقفی، ابوالفضل احمدی، رضا خلیلی، ستار خداوند و محمدحسین سودی، تصریح کرد: این عزیزان الگو و اسوه جامعه ورزشی هستند. تجلی روحیه جهادی ورزشکاران ما امسال در یک اقدام بینظیر فرهنگی با برپایی ۱۶ موکب به مدت ۸۰ شب در سطح استان مشاهده شد که ثابت کرد قهرمانان ما در خط مقدم خدمت به ارزشها و فعالیتهای اجتماعی نیز پیشرو هستند.
استاندار زنجان، با ارائه آماری از وضعیت ورزش استان، گفت: زنجان امروز با تکیه بر ظرفیت ۵۳ هیئت ورزشی استانی و ۲۵۰ هیئت شهرستانی، موفق به سازماندهی بیش از ۷۰ هزار ورزشکار شده که به صورت حرفهای در مسیر ورزش گام برمیدارند. ثمره این شبکه گسترده، تدوین پرونده و پرورش بیش از ۴ هزار قهرمان در سطوح فراملی، ملی و استانی در سالهای اخیر بوده است.
وی افزود: از این میان، حدود ۴ هزار ورزشکار شایسته به اردوهای تیم ملی اعزام شدهاند. همچنین برای نخستین بار در تاریخ ورزش کشور، یک بانوی زنجانی موفق شد به عنوان منتخب رشته بدمینتون برای شرکت در بازیهای آسیایی ژاپن برگزیده شود که افتخاری بزرگ برای استان است.
صادقی با تاکید بر اینکه قهرمان نباید دغدغهای جز تمرین و برافراشتن پرچم ایران داشته باشد، به مصوبه حضور وزیر راه و شهرسازی در زنجان اشاره کرد و افزود: بر اساس این مصوبه، فرآیند تأمین مسکن مدالآوران آغاز شده و تاکنون پرونده ۱۰ نفر ارسال شده است که امیدواریم با همکاری ادارهکل ورزش و جوانان و راه و شهرسازی، این روند تسریع شود.
نماینده عالی دولت در استان زنجان همچنین به مطالبات هیئتهای ورزشی و سمنها اشاره کرد و گفت: در جلسه مفصلی که روز گذشته با وزیر ورزش و جوانان در تهران داشتیم، موضوعاتی همچون تکمیل «خانه جوانان» زنجان و میزبانی مسابقات بینالمللی مطرح شد. مقرر شد زنجان در سال ۱۴۰۵ میزبان چندین رویداد بینالمللی ورزشی باشد.
استاندار زنجان در خصوص آخرین وضعیت پروژه ورزشگاه ۱۵ هزار نفری استان نیز خاطرنشان کرد: این پروژه در حال حاضر ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. اگرچه به دلایل مالی و فنی تکمیل آن طولانی شده است، اما با کمکهای استانی و حمایت وزیر ورزش، در تلاش هستیم این مجموعه بزرگ را برای افتتاح در دهه مبارک فجر آماده کنیم.
صادقی، جامعه ورزشی را یکی از گروههای مرجع و سرمایههای اجتماعی مورد اعتماد مردم دانست و تاکید کرد: بخشهای دولتی و خصوصی باید در کنار هم کمک کنند تا پرچم افتخار ایران همچنان در میادین فراملی توسط ورزشکاران زنجانی بدرخشد.
نظر شما