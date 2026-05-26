به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، در مراسم برائت از مشرکین با اشاره به فضای معنوی عرفات و حال وهوای حجاج، اظهار داشت: دل‌های بسیاری از مؤمنان و آزادگان، چشم‌انتظار عنایت حضرت ولی‌عصر(عج) است و امید دارند در این سرزمین معرفت و بندگی، مشمول لطف و توجه امام عصر(عج) قرار گیرند.

سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به شرایط دشوار و حوادث تلخی که ملت ایران در ماه‌های اخیر پشت سر گذاشته است، افزود: مردم ایران در این ایام با حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها، همبستگی و وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و ارزش‌های دینی نشان داده‌اند و شب‌های بسیاری را با دعا، اشک و ابراز ارادت به اهل بیت(ع) سپری کرده‌اند.

حجت‌الاسلام نواب با بیان اینکه «برائت از مشرکین» موضوعی مقطعی و محدود به یک مراسم نیست، تصریح کرد: از روزی که انسان بر روی زمین قدم گذاشت، دو جبهه حق و باطل در برابر یکدیگر قرار داشتند؛جبهه هابیلیان و جبهه قابیلیان. همواره ستمگران در برابر اهل حق ایستاده‌اند، اماپیروزی نهایی از آنِ جبهه حق بوده است.

وی با استناد به آیات قرآن کریم و سخنان پیامبران الهی، ادامه داد: خداوند متعال در قرآن کریم از ظلم، کفر و ستم ابراز بیزاری کرده و انبیای الهی نیز در طول تاریخ، مردم را به دوری از ظلم و شرک فراخوانده‌اند. حضرت نوح(ع)، حضرت هود(ع) و حضرت ابراهیم(ع) آشکارا از مشرکان وستمگران اعلام برائت کردند و این مسیر، راه همه پیروان حقیقی انبیاست.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به آیات سوره توبه و سیره پیامبر اکرم(ص) گفت: برائت از مشرکین، بخشی جدایی‌ناپذیر از حج ابراهیمی است و همان‌گونه که پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) در موسم حج آیات برائت را برای مردم قرائت کردند، امروز نیز مسلمانان وظیفه دارند در برابر ظلم و استکبار موضع‌گیری کنند.

وی افزود: در نمازهای روزانه نیز مسلمانان از خداوند می‌خواهند آنان را در مسیر صالحان قرار دهد و از راه مغضوبان و گمراهان دور نگه دارد؛ بنابراین روح برائت از ظلم و انحراف، در متن تعالیم اسلامی جاری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، به‌ ویژه زنان و کودکان، اظهار داشت: امروز جهان شاهد فجایع دردناکی است که علیه ملت مظلوم فلسطین و مردم بی‌دفاع منطقه غرب آسیا رخ می‌دهد و وجدان‌های بیدارجهان نسبت به این جنایت‌ها سکوت نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه بسیاری از آزادگان جهان، حتی غیرمسلمانان، نسبت به این ظلم‌ها واکنش نشان داده‌اند، خاطرنشان کرد: امروز در دانشگاه‌ها و مجامع مختلف دنیا، انسان‌های آزاده از هر دین و آیینی، از جنایت و کودک‌کشی اعلام بیزاری می‌کنند و این نشان‌دهنده جهانی شدن فریاد عدالت‌خواهی و برائت از ظلم است.

سرپرست حجاج ایرانی همچنین با قدردانی از همراهی و همدلی حجاج کشورهای مختلف با زائران ایرانی گفت: بسیاری از مسلمانان و زائران دیگر کشورها در دیدار با حجاج ایرانی، با آنان ابراز همدردی و همراهی می‌کنند و این روحیه، نشانه وحدت امت اسلامی در برابر دشمنان اسلام و انسانیت است.

وی با اشاره به فرمایشات بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران درباره حج ابراهیمی تصریح کرد: امام خمینی(ره) حج بی‌برائت، حج بی‌تحرک و حج بی‌وحدت را فاقد روح حقیقی می‌دانستند و تأکید داشتند که حج بایدمظهر بیداری، وحدت و مقابله با ظلم باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب، سرزمین عرفات را سرزمین معرفت، شناخت دوست و دشمن و تجدید عهد با آرمان‌های الهی توصیف کرد و افزود: امروز امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بصیرت، وحدت و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با دعابرای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج)، عزت مسلمانان و پیروزی جبهه حق، تأکید کرد: ملت‌های مسلمان با حفظ وحدت و هوشیاری، در برابر ظلم و استکبار خواهند ایستاد و وعده الهی درباره پیروزی حق تحقق خواهد یافت.

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی سپس پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را در مراسم برائت از مشرکین قرائت کرد.

این مراسم با حضور رئیس سازمان حج و زیات ، سفیر ایران در ریاض، سرکنسول کشورمان در جده، نمایندگان بیوت مراجع عظام و هزاران تن از حاجیان در خیمه بعثه مقام معظم رهبری در صحرای عرفات برگزار گردید و با تدابیر صورت گرفته صدای آن نیز در خیمه های اطراف پخش شد.

نزدیک به سی هزار زائر ایرانی که امسال به سرزمین وحی مشرف شده اند، امروز در صحرای عرفات وقوف دارند.

حجاج ایرانی بعد از ظهر امروز مراسم دعای عرفه را در صحرای عرفات برگزار می کنند.