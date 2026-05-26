به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور امامی عصر سه شنبهدر آیین رونمایی و معرفی کتاب «پنج سِفر» اثر حسین شرفخانلو که همزمان با روز مقاومت و پایداری، اظهار کرد: مخاطبان از طریق این روایتها با ایمان، عظمت و باور انسانهای بزرگ آشنا میشوند و همین مسئله میتواند موجب تقویت باورهای دینی و استحکام ایمان در جامعه شود.
وی با نگاهی معرفتی به مفهوم کتاب عنوان کرد: جهان هستی همانند کتابی متشکل از مجموعهای از حقایق است که نگارنده آن پروردگار متعال است و انسان کامل، تجلی حقیقت خلقت در این کتاب عظیم به شمار میرود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان غربی نیز در این مراسم گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به روایتگری در حوزه مقاومت و پایداری نیاز داریم تا نسل جوان بداند فرهنگ مقاومت تنها در میدان نبرد شکل نمیگیرد، بلکه حاصل همدلی مردم، ایستادگی اجتماعی و وفاداری به آرمانهاست.
خدیجه معصومی اظهار کرد: این کتاب که متبرک به نام شهداست، اثری خوشخوان در حوزه سفرنامهنویسی است که با نگاهی روایی، مستندگونه و مبتنی بر تجربههای عینی، فرهنگ ایثار و شهادت و آیین معنوی بدرقه شهدا را روایت میکند.
وی افزود: زمانی که ادبیات با تجربه زیستی انسان گره میخورد، اثرگذاری بیشتری پیدا میکند و نقطه قوت این اثر نیز در روایتهای واقعی، صادقانه و ملموسی است که مخاطب را با انسانها و وقایعی پیوند میدهد که در مسیر بدرقه شهید سید حسن نصرالله در لبنان، بخشی از هویت جمعی و آرمانهای انقلاب اسلامی را بازخوانی میکنند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانغربی تصریح کرد: ثبت و مستندسازی تجربههای زیسته بهصورت صحیح و بهموقع، یکی از پایههای همبستگی ملی و زمینهساز پاسداشت یاد و خاطره شهداست و باید از نویسندگان فعال در این عرصه حمایت شود
سیدحسن نصرالله، اسطوره استوار مقاومت بود
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجانغربی نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژگیهای محتوایی و ادبی این اثر اشاره کرد و گفت: فضاسازی و تصویرسازی قوی، استفاده مناسب از تمثیلها و سنتها و همچنین بهرهگیری درست و هوشمندانه از فرامتن، از نقاط قوت این کتاب به شمار میرود.
هادی سعیدی فرد افزود: نویسنده در لابهلای روایتها، به مضامینی همچون مقاومت، پایداری و بیداری اسلامی نیز پرداخته و توانسته مفاهیم فراتر از یک سفرنامه را به مخاطب منتقل کند.
حسین شرفخانلو، نویسنده کتاب «پنج سِفر» نیز در این آیین درباره نحوه انتخاب عنوان و هدف نگارش اثر گفت: عنوان کتاب با دقت و توجه به محتوای اثر انتخاب شده و «پنج سِفر» نام گرفته است؛ چراکه این جنایت توسط ارتش عبری رخ داده و کتاب نیز روایت سفر و بدرقه شهیدان است که با الهام از اسفار تورات، چنین نامگذاری شده است.
وی ادامه داد: در کنار روایت تشییع و مقتل شهدا، تلاش شده اطلاعاتی درباره جغرافیا، تاریخ و فضای اجتماعی لبنان نیز به مخاطب ارائه شود.
