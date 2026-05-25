۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۳

امامی: تاب‌آوری مردم ایران خیال باطل تجزیه کشور را نقش بر آب کرد

رودسر- فعال رسانه ای با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن گفت: تاب‌آوری مردم ایران خیال باطل تجزیه کشور را نقش بر آب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سحر امامی عصر دوشنبه در همایش «تبیین نقش رسانه در جنگ» که در سالن شهید آوینی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودسر برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در عرصه جنگ روایتگری موفق عمل کرده و قدرت میدان را به دشمن نشان داده است.

وی با اشاره به تحلیل جنگ تحمیلی دوم و سوم افزود: در این دوره ها، سه رأس مثلث قدرت شامل هدایت رهبری، نیروهای مسلح غیرتمند و مردم ایران، مورد توجه تحلیلگران جهانی قرار گرفت.

امامی تأکید کرد: دشمن همواره به قدرت ولایت فقیه در خنثی سازی توطئه ها واقف است و میداند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از عزیزترین داشته خود یعنی جان، برای ایجاد امنیت کشور میگذرند.

این فعال رسانه ای با بیان اینکه در روزهای سخت جنگ ترکیبی و شناختی، نیروهای مسلح ایران تمام قد ایستاده و از وطن دفاع کردند، تصریح کرد: هر آنچه دشمن برای تجزیه ایران تصور میکرد، ناکام ماند.

امامی مردم را یکی دیگر از مؤلفه های قدرت نظام دانست و گفت: مردم ایران چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ تحمیلی اخیر، خیال باطل دشمن را نقش بر آب کردند.

وی افزود: اوایل جنگ تحمیلی سوم از خود میپرسیدم تابآوری مردم تا کجاست، اما مردم با غیرت و قدرت در کف میدان ماندند.

وی در ادامه به نقش رسانه ها اشاره کرد و گفت: ما توانستیم در عرصه میدان و جنگ روایت ها موفق باشیم و قدرت خود را به دشمن نشان دهیم، به گونه ای که حتی رسانه های در اختیار دشمن اذعان میکنند آمریکا و رژیم صهیونیستی برای اولین بار در عرصه روایتگری مغلوب شده اند.

امامی در پایان خاطرنشان کرد: قدرت، سرعت و صحت در روایتگری باید به گونه ای باشد که دشمن را از هرگونه توطئه علیه ایران اسلامی ناامید کند.

کد مطلب 6841056

