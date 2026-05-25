به گزارش خبرنگار مهر، سحر امامی عصر دوشنبه در همایش «تبیین نقش رسانه در جنگ» که در سالن شهید آوینی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودسر برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در عرصه جنگ روایتگری موفق عمل کرده و قدرت میدان را به دشمن نشان داده است.

وی با اشاره به تحلیل جنگ تحمیلی دوم و سوم افزود: در این دوره ها، سه رأس مثلث قدرت شامل هدایت رهبری، نیروهای مسلح غیرتمند و مردم ایران، مورد توجه تحلیلگران جهانی قرار گرفت.

امامی تأکید کرد: دشمن همواره به قدرت ولایت فقیه در خنثی سازی توطئه ها واقف است و میداند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از عزیزترین داشته خود یعنی جان، برای ایجاد امنیت کشور میگذرند.

این فعال رسانه ای با بیان اینکه در روزهای سخت جنگ ترکیبی و شناختی، نیروهای مسلح ایران تمام قد ایستاده و از وطن دفاع کردند، تصریح کرد: هر آنچه دشمن برای تجزیه ایران تصور میکرد، ناکام ماند.

امامی مردم را یکی دیگر از مؤلفه های قدرت نظام دانست و گفت: مردم ایران چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ تحمیلی اخیر، خیال باطل دشمن را نقش بر آب کردند.

وی افزود: اوایل جنگ تحمیلی سوم از خود میپرسیدم تابآوری مردم تا کجاست، اما مردم با غیرت و قدرت در کف میدان ماندند.

وی در ادامه به نقش رسانه ها اشاره کرد و گفت: ما توانستیم در عرصه میدان و جنگ روایت ها موفق باشیم و قدرت خود را به دشمن نشان دهیم، به گونه ای که حتی رسانه های در اختیار دشمن اذعان میکنند آمریکا و رژیم صهیونیستی برای اولین بار در عرصه روایتگری مغلوب شده اند.

امامی در پایان خاطرنشان کرد: قدرت، سرعت و صحت در روایتگری باید به گونه ای باشد که دشمن را از هرگونه توطئه علیه ایران اسلامی ناامید کند.