۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

امامی:خروج غیرقانونی سوخت از بیله‌سوار مهار می‌شود

اردبیل- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: باتوجه ‌به افزایش مصرف سوخت در استان، طرح کنترل قاچاق در مرز بیله‌سوار اجرا و خروج غیرقانونی سوخت از این شهرستان مهار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در جلسه ویژه بررسی راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت که با حضور مسئولان محلی در فرمانداری شهرستان بیله‌سوار برگزار شد، اظهار کرد: باتوجه‌به روند افزایشی مصرف سوخت در استان طی دو ماه اخیر و احتمال افزایش قاچاق، اقدامات پیشگیرانه و نظارتی باید به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به حساسیت مرز بیله‌سوار افزود: این شهرستان تنها مرز مشترک استان اردبیل با جمهوری آذربایجان است، ازاین‌رو کنترل و نظارت بر این مبادی حساس از اهمیت بالایی برخوردار است مقرر شد موضوع قاچاق سوخت به‌صورت جدی از مبدأ با نظارت دقیق دستگاه‌های ذی‌ربط رصد و کنترل شود.

معاون سیاسی استاندار اردبیل با تقدیر از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مرز گفت: در مدیریت گمرک بیله‌سوار اقدامات مؤثر و مطلوبی در راستای مقابله با قاچاق سوخت انجام شده است و این روند باید باقدرت و جدیت بیشتری تداوم یابد تا از خروج غیرقانونی سرمایه ملی جلوگیری شود.

امامی در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های متولی مکلف هستند با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی، گلوگاه‌های احتمالی قاچاق را شناسایی کرده و با متخلفان این حوزه به طور قاطع برخورد کنند همچنین تشدید رصد و کنترل در مبادی مرزی به‌صورت شبانه‌روزی در دستور کار قرار دارد.

