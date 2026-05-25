به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در جلسه ویژه بررسی راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت که با حضور مسئولان محلی در فرمانداری شهرستان بیلهسوار برگزار شد، اظهار کرد: باتوجهبه روند افزایشی مصرف سوخت در استان طی دو ماه اخیر و احتمال افزایش قاچاق، اقدامات پیشگیرانه و نظارتی باید بهصورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به حساسیت مرز بیلهسوار افزود: این شهرستان تنها مرز مشترک استان اردبیل با جمهوری آذربایجان است، ازاینرو کنترل و نظارت بر این مبادی حساس از اهمیت بالایی برخوردار است مقرر شد موضوع قاچاق سوخت بهصورت جدی از مبدأ با نظارت دقیق دستگاههای ذیربط رصد و کنترل شود.
معاون سیاسی استاندار اردبیل با تقدیر از عملکرد دستگاههای اجرایی در مرز گفت: در مدیریت گمرک بیلهسوار اقدامات مؤثر و مطلوبی در راستای مقابله با قاچاق سوخت انجام شده است و این روند باید باقدرت و جدیت بیشتری تداوم یابد تا از خروج غیرقانونی سرمایه ملی جلوگیری شود.
امامی در پایان تأکید کرد: دستگاههای متولی مکلف هستند با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی و نظارتی، گلوگاههای احتمالی قاچاق را شناسایی کرده و با متخلفان این حوزه به طور قاطع برخورد کنند همچنین تشدید رصد و کنترل در مبادی مرزی بهصورت شبانهروزی در دستور کار قرار دارد.
نظر شما