پورذهبی: ملت ایران در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح چهارشنبه در نماز عید سعید قربان در سنندج اظهار کرد: عید قربان، عید بندگی و اطاعت از خداوند متعال است و ملت ایران نیز در این ایام جلوهای از ایستادگی و وفاداری را به نمایش گذاشتند.
وی افزود: مردم کشورمان طی ۹۰ روز گذشته با تمام توان در برابر استکبار جهانی ایستادگی و میدانداری کردند و این مقاومت، جلوهای از بصیرت و آگاهی ملت ایران بود.
نماینده ولیفقیه در کردستان بیان کرد: امروز نوعی بیداری و بعثت در میان ملتهای جهان شکل گرفته و مردم دنیا علیه استکبار جهانی ایستادهاند.
حجتالاسلام پورذهبی تصریح کرد: پیروزی تنها در غلبه نظامی خلاصه نمیشود، بلکه وقتی دشمن مأیوس و ناامید شود، این خود یک پیروزی بزرگ برای جبهه حق است.
وی با اشاره به تداوم تقابل حق و باطل عنوان کرد: جنگ میان حق و باطل همواره وجود داشته و ممکن است استمرار داشته باشد، اما ملت ایران نشان دادهاند که نسبت به میهن، انقلاب و ارزشهای خود بیتفاوت نیستند.
وی ادامه داد: رئیسجمهور فریبکار آمریکا در حالی نام جمهوری اسلامی ایران را بر زبان میآورد که پیشتر مدعی بود ایران را به زانو درمیآورد، اما این جمهوری اسلامی بود که کشور را سرپا نگه داشت و در این میدان پیروز شد.
نماینده ولیفقیه در کردستان خاطرنشان کرد: کشوری که براساس رأی مردم اداره میشود مورد تجاوز قرار گرفت، اما همین مردم پای سرزمین، انقلاب و نظام خود ایستادند.
حجتالاسلام پورذهبی با اشاره به جایگاه شهدا گفت: عزت و اقتدار امروز کشور مرهون خون شهداست و این مسیر با ایثار و فداکاری آنان استمرار یافته است.
وی افزود: خداوند گناهان بندگان مطیع را میبخشد و هر کس از خدا و پیامبر اطاعت کند، به رستگاری خواهد رسید.
وی با اشاره به جمله معروف حضرت علی (ع) اظهار کرد: «فزت و رب الکعبه» آرزوی امیرالمؤمنین (ع) بود و همه ما نیز باید در مسیر رستگاری و سعادت گام برداریم.
