محورهای خطبه های خطیب نماز عید قربان در کربلای معلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حسینی، شیخ صلاح الکربلایی خطیب نماز عید سعید قربان در کربلای معلی، روز چهارشنبه در خطبه‌های این عید بزرگ در بین‌الحرمین، به تشریح چالش‌ها و بحران‌های شدید امت اسلامی پرداخت.

وی با اشاره به رنج‌های مردم منطقه از جمله از دست دادن عزیزان، اوضاع مستضعفان، دشواری در یافتن و تدفین پیکر پاک شهدا و همچنین سختی‌های ناشی از آوارگی، پیام‌های مهمی را مطرح کرد.

شیخ صلاح الکربلایی در این خطبه‌ها اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در این روزهای مبارک به آن توجه داشت، مواضع شریف، شجاعانه و بزرگ‌منشانه این ملت عزیز است که نشان‌ از اصالت و هویت پاک و مبارک آنان در لبیک سرافرازانه به ندای مرجعیت عالیقدر دینی در نجف اشرف و استمرار حمایت‌های مادی و معنوی آن‌هاست.

وی در ادامه افزود: این مواضع تا به امروز مایه افتخار و سربلندی در سراسر جهان بوده است، چرا که روحیه ایثار، همبستگی اجتماعی و صبر را به تصویر می‌کشد.

وی خطاب به ملت عراق گفت: این ملت غیور در سال‌های سخت بحران ثابت کرد که مدرسه‌ای سرشار از عبرت‌ها و درس‌های عملی است که شایسته است در مسیر اصلاح، بازسازی و ارائه‌ خدمات به کار گرفته شود.

خطیب عید قربان در کربلا با تاکید بر ضرورت استمرار تلاش‌ها در مسیر خدمت‌رسانی و پشتیبانی، خواستار کاهش بار مشکلات از دوش محرومان و جوانان شد و افزود: این ملت شایسته بالاترین آمادگی‌ها، فداکاری‌ها و بخشش‌های مداوم در میدان‌های ایثار است.