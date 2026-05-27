به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی در خطبههای نماز عید سعید قربان زاهدان، با اشاره به فرارسیدن موسم حج و برگزاری مراسم عید قربان در کشور عربستان، حج را عبادتی جامع و ترکیبی توصیف کرد و افزود: امیدواریم خداوند توفیق عنایت کند تا حاجیان ما با حج مقبول، سعی مشکور، دعای مستجاب و در سلامت کامل به دیار خود بازگردند و بتوانند یک حج ابراهیمی برگزار کنند.
امام جمعه زاهدان با برشمردن ارکان حج از جمله احرام، طواف، نماز، سعی بین صفا و مروه، حلق، تقصیر، وقوف در صحرای عرفات، مشعر، منا، رمی جمرات و قربانی، تصریح کرد: تمامی این اعمال، نماد یک حقیقت هستند که باید نه تنها در موسم حج، بلکه در تمامی طول عمر، درس زندگی مسلمانان باشد؛ همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز در پیام خویش اشاره فرمودند که حج امسال متفاوت است.
آیت الله محامی در تشریح معانی این نمادها افزود: احرام به معنای دور انداختن لباس معصیت و پوشیدن لباس بندگی خداست ک طواف گرد کعبه به معنای دلبریدن از غیر و تمرکز محض بر خداوند است ک نماز و سجده، مظهر خضوع در برابر پروردگار، و سعی صفا و مروه، نماد تلاش در راه اوست و همچنین وقوف در عرفات برای افزایش معرفت و ایمان، و وقوف در مشعر برای رشد شعور است و رمی جمرات نیز نماد سنگ زدن به شیطان و دور کردن آن از خود، و قربانی کردن به معنای ذبح تمام منیتها، خودخواهیها و هوای نفس در راه خداوند است.
وی حج را درس بزرگ توحید و وحدت خواند و خاطرنشان کرد: مردم از نژادها و ملیتهای متفاوت، یکرنگ و یکدست در یک مکان گرد هم میآیند تا مناسکی واحد را انجام دهند؛ این درسی است که تمام مسلمانان باید در طول زندگی آن را به خوبی بیاموزند و به کار بندند.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: شما مردم قهرمان، غیور، نجیب، صبور، بصیر و با شهامت ایران اسلامی به خوبی نشان دادید که این درسها را فرا گرفته و به آنها عمل میکنید ک در این دوران، طیفهای مختلف مردم با افکار و پوششهای گوناگون برای حفظ اسلام، انقلاب، آرمانهای اسلامی و میهن به میدان آمدند و اتحاد خود را در مسیر فرمان الهی و جهاد فیسبیلالله به نمایش گذاشتند.
وی با اشاره به ایستادگی مردم پس از شروع تحولات نظامی اخیر افزود: نزدیک به سه ماه است که پس از شروع جنگ رمضان و شهادت قائد و رهبر شهیدمان، شما همچنان در میدان حضور دارید، از خواهشهای نفسانی گذشتهاید و تمامی سختیها را برای دفاع از اسلام تحمل کردهاید و شما با گذشتن از منیتها، جان و مال خود را در مسیر انقلاب و دفاع از میهن فدا کردید و با تقدیم شهدا، همچنان پایدار ایستادهاید.
آیتالله محامی با تقدیر از لبیک مردم به فرامین رهبر معظم انقلاب، گفت: شما به عشق امام شهید و بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب خیابانها را ترک نکردید و برای تقویت ایمان ملی آماده هر فداکاری شدید؛ بهطوری که بیش از ۳۰ میلیون نفر در پویش جانفدا ثبتنام کردند.
وی با اشاره به نقش مردم در عرصههای اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد: وقتی در موقعیت جنگ اقتصادی گفته میشود که برای داشتن ایران قوی باید صرفهجویی کرد، شما صرفهجویی میکنید و زمانی که در این دوران سخت معیشت، رهبر معظم انقلاب بر ضرورت کمک به نیازمندان و مواسات تأکید فرمودند، شما این کار را انجام دادید و ثابت کردید که همواره پای انقلاب هستید و این جایگاه تقدیر و تشکر دارد.
امامجمعه زاهدان با تحسین روحیه فداکاری ملت ایران خاطرنشان کرد: باید به شما مردمی که آمادگی خود را برای دفاع از اسلام و قربانی شدن در راه دین خدا نشان دادید، دست مریزاد گفت؛ شما نه تنها اعلام آمادگی کردید، بلکه در عمل نیز قربانی دادید و از پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشتساله گرفته تا دفاع مقدس دوم و جنگ دوازدهروزه، و اکنون در دفاع مقدس سوم و جنگ تحمیلی رمضان، از کودک دانشآموز تا زن و مرد، پیر و جوان، سردار، سرباز، مسئول و حتی امام شهید را فدای اسلام کردید.
