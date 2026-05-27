سیستان و بلوچستان؛ رتبه نخست طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لک‌زایی گفت: با تحویل ۱۵۰۰ کلاس درس تکمیل‌شده در قالب طرح ملی نهضت توسعه عدالت آموزشی، سیستان و بلوچستان به صدر جدول تحویل پروژه‌های آموزشی در کشور صعود کرده است.

مدیرکل توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان, با تشریح آخرین دستاوردهای عرصه مدرسه‌سازی در این دیار، بیان کرد: سیستان و بلوچستان با پشتوانه همت مدیران و مشارکت مردمی، به پیشتاز اجرایی طرح نهضت ملی آموزش تبدیل شده است.

لک‌زایی با تأکید بر مردمی‌ سازی واقعی فرآیند مدرسه‌سازی تصریح کرد: شکل‌گیری موج خیرین مدرسه‌ساز و همراهی دولت استانی، معادله‌ توسعه آموزشی در استان را تغییر داده است و از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۶۴۰۰ کلاس درس به دانش‌آموزان عزیز این مرز و بوم تحویل شده است گامی که نه‌تنها بار تراکم کلاسی را کاهش داده، بلکه کیفیت آموزش را به سمت استانداردهای مطلوب سوق داده است.

وی با ارائه آماری دقیق از طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی، بیان کرد: طبق مطالعات انجام‌شده، سیستان و بلوچستان ما به ۱۷۹۹ پروژه آموزشی معادل ۸۵۹۲ کلاس درس نیاز دارد که در گام نخست این طرح ملی ۱۲۰۰ پروژه معادل ۶۰۰۰ کلاس درس تعریف و برنامه‌ریزی شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان در تشریح وضعیت فعلی ساخت‌وسازها گفت: هم‌اکنون عملیات اجرایی ۵۰۰۰ کلاس درس در سطح استان آغاز شده و این پروژه‌ها با میانگین پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در حال پیش‌روی هستند و خوشبختانه ۴۶۰ پروژه آموزشی معادل ۱۵۰۰ کلاس درس به طور کامل تکمیل و آماده بهره‌برداری شده‌اند که این دستاورد رتبه‌ی نخست سیستان و بلوچستان را در تحویل سریع‌تر فضای آموزشی در مقایسه با سایر استان‌های کشور تثبیت کرده است.