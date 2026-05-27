قتل خواهر بخاطر تصاحب میراث خانوادگی در لاهیجان؛ ۴ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی تیراندازی و قتل زن جوان در آرامستان آقا سید مرتضی لاهیجان ، رسیدگی به این پرونده در دستور کار ویژه پلیس قرار گفت و در بررسی اولیه نقش اختلاف خانوادگی در وقوع آن برای پلیس آشکار شد.

بررسی‌های فنی و تکمیلی پلیس نیز زوایای جدیدی از این پرونده را آشکار کرد! برادر به انگیزه تصاحب میراث خانوادگی ، با استفاده از سلاح گرم و برنامه ریزی قبلی و با همکاری چند نفر از همدستانش با صحنه سازی و سپس شلیک و قتل خواهر خود از صحنه متواری شد.

در این راستا روز گذشته با اطلاعات و سرنخ های بدست آماده، پلیس آگاهی استان در اقدامی عملیاتی و ضربتی موفق شد ۴نفر از عوامل مرتبط با این جنایت شامل راننده خودرو و ۳ نفر دیگر که به اشکال مختلف همدستی با قاتل را برعهده داشتند، را دستگیر کرد. همچنین سلاح کلت بکار رفته در قتل به همراه باقی مانده فشنگ‌های نیز از مخفیگاه آنان کشف و ضبط شد.

در حال حاضر متهم اصلی پرونده (برادر مقتول) متواری است و تلاش شبانه‌روزی مأموران برای دستگیری وی با توجه به مستندات و اعترافات همدستان به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.