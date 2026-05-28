هشدار نارنجی هواشناسی در همدان؛ تندباد ۱۰۰ کیلومتری در راه است

روح الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی در این استان اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، وزش باد شدید با سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت و نفوذ گردوغبار برای روز جمعه ۸ خردادماه پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از پیش از ظهر روز جمعه، وزش باد شدید در پاره‌ای از نقاط استان آغاز خواهد شد که این پدیده با انتقال گردوغبار از مناطق جنوب غرب کشور به استان همراه است و موجب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا تا اواسط وقت خواهد شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان ادامه داد: این وزش باد شدید با افزایش ابر همراه است و وقوع بارش‌های پراکنده و رگبار موقتی در ساعات بعدازظهر جمعه، به‌ویژه در ارتفاعات و دامنه کوه الوند دور از انتظار نیست.

وی شهرستان‌های اسدآباد، بهار، تویسرکان، درگزین، رزن، فامنین، قهاوند، کبودراهنگ و نهاوند را از مناطق تحت تأثیر این هشدار برشمرد و تصریح کرد: اگرچه از غلظت گردوغبار در روز شنبه کاسته می‌شود، اما وزش باد با شدتی کمتر نسبت به روز جمعه همچنان در اواسط روز شنبه تداوم خواهد داشت.

زاهدی تأکید کرد: با توجه به شدت تندباد، توصیه می‌شود شهروندان از فعالیت‌های کوهنوردی و ورزشی در فضای باز پرهیز کرده و نسبت به استحکام سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره اطمینان حاصل کنند و احتیاط در ترددهای جاده‌ای، به‌ویژه برای خودروهای سبک و استفاده از ماسک برای گروه‌های حساس از دیگر توصیه‌های ضروری است.

وی در خصوص وضعیت دمایی استان نیز خاطرنشان کرد: دمای بیشینه در امروز و فردا به بالای ۳۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، اما از روز شنبه با کاهش نسبی، دما به محدوده ۲۷ درجه سانتی‌گراد باز می‌گردد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی مرکز استان بین ۹ و ۲۷ درجه سانتی‌گراد بوده و ایستگاه‌های فامنین و بهار با ۷ درجه خنک‌ترین و ایستگاه‌های کبودراهنگ، فامنین، اسدآباد و قهاوند با ۲۸ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.