آذربایجان به قنوت ایستاد؛ عید قربان تجلی مطلق بندگی

خبرگزاری مهر،گروه استانها- سکینه اسمی: اقامه نماز عید قربان با حضور پرشور اقشار مختلف مردم صبح امروز چهارشنبه در عید سعید قربان مردم مناطق مختلف آذربایجان غربی غرق در عطر بندگی و وحدت شد و مردمان این دیار با حضور در مساجد شهر، شکوه ایمان و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.

امروز چهارشنبه نماز عید قربان در شهرهای مختلف آذربایجان غربی با حضور باشکوه اقشار مختلف مردم برگزار شد،در این آیین عبادی، نمازگزاران در صفوفی منسجم، ضمن اقامه نماز عید، بار دیگر بر پیوندهای عمیق دینی و اجتماعی خود تاکید کردند و صحنه‌هایی از یکدلی و برادری را در جای‌جای استان پدید آوردند.

هر سال همزمان با عید سعید قربان مردم ولایی آذربایجان غربی با برپایی دید و بازدیدهای عیدانه، تقویت صله‌رحم و دستگیری از نیازمندان، پیام محبت و نوع‌دوستی را در میان جامعه گسترش می دهند.

برگزاری ضیافت‌های خانوادگی نیز جلوه‌ای دیگر از شور و نشاط این عید بزرگ در میان خانواده‌های آذری است که با محوریت معنویت و همدلی به انجام می‌شود.

روز عید قربان روز بندگی، روز دوری از نفس، روز ذبح نفس و روز عید اکبر و عید الله که دهم ذی‌الحجه است، دارای درس ایثار و از خودگذشتگی بوده و روزی است که در آن حضرت ابراهیم (ع) از امتحان بزرگ الهی سربلند بیرون آمد.

در منطقه آذربایجان رسم بر این است که معمولاً اعضای یک طایفه یا یک محله، دور هم جمع شده و گوسفند یا گاوی را به نیت ذبح، خریداری کرده و آن را در روز عید قربان، ذبح کرده و بخشی را به فقرا اختصاص داده و بخشی از آن را نیز سهم خود کنند و برخی نیز ترجیح می‌دهد تا مقداری گوشت را به نیت عید قربان از کسانی که دام‌هایی را به این منظور ذبح کرده‌اند، خریداری کنند.

جلوه‌های زیبای بندگی در صفوف نماز عید قربان

از جلوه‌های زیبای این عید بزرگ، حضور پرشور مردم مسلمان و دیدار در صفوف نماز عید قربان است. نماز عید سعید قربان، صبح روز دهم ذی‌الحجه با حضور مردم ممومن و ولایت‌مدار در مصلی و مساجد اقامه شد.

صله ارحام یکی از مهم‌ترین توصیه‌های دینی است که همواره موردتوجه مردم قرار داشته و این سنت حسنه و پسندیده در ایام عید نیز از شوروشوق خاصی برخوردار بوده و در عید قربان نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اعیاد مسلمانان از نمود بیشتری برخوردار است.

درگذشته کوفته غذای ثابت خانواده‌های آذربایجانی در روز عید قربان بود؛ اما امروزه معمولاً در این روز مردم تمایل به پخت کباب با گوشت قربانی دارند.

بردن عیدی برای نوعروسان

در عید قربان، مانند سایر اعیاد که برای نوعروسان خانواده، تحفه‌ای به‌عنوان عیدی می‌برند، خانواده داماد، عیدی شامل گوشت، شیرینی، لباس و غیره را به همراه چند تن از زنان طایفه به‌عنوان عیدی به خانه نوعروس می‌برد.

برخی از خانواده‌ها هم که وضعیت مالی مناسبی داشته باشند، به‌جای خریداری مقداری گوشت، یک دام را خریداری کرده و به‌عنوان قربانی برای ذبح‌کردن به خانواده عروس هدیه کنند.

آداب‌و رسوم عید قربان در نزد مردم آذربایجان تنها به این موارد خلاصه نمی‌شود؛ بلکه مردمان این دیار، به اعمال و توصیه‌های دینی در مورد شب و روز عید قربان نیز توجه دارند که از آن جمله می‌توان به قرائت ادعیه و قرآن، غسل عید، عطر زدن و مسواک‌کردن نام برد.

عید قربان درس از خودگذشتگی را به انسان ها آموخت

امام جمعه اهل سنت ارومیه با تبریک عید قربان از این عید به عنوان تجلی بندگی و تسلیم انسان در برابر خداوند دانست و گفت: عید قربان درس عشق و از خودگذشتگی را به انسان ها آموخت.

ماموستا مامد کلشی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عید قربان روزی است که در آن، جوهر بندگی در معرض نمایش قرار می‌گیرد و ندای «لبیک اللهم لبیک» در سراسر گیتی طنین‌انداز می‌شود.

وی اضافه کرد: این عید فرخنده، یادآور خلیل الرحمن، حضرت ابراهیم (ع)، است که بنا بر امر رب، فرمان به قربانی عزیزترین هستی‌اش داد و درس عشق و از خودگذشتگی به بشریت آموخت.

وی با بیان اینکه این مقام شامخ، نصیب کسانی باد که با ایثار جان و مال، تعلقات دنیوی را ذبح کرده و به قرب حق نائل آیند، عنوان کرد: امروز نیز مردک مبعوث شده ولایی ایران نمادی از تجلی بندگی انسان در برابر وعده الهی هستند.

ماموستا کلشی نژاد گفت: در این ایام پر برکت، که کشورمان با چالش‌ها و فراز و نشیب‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند و بدخواهان در پی تضعیف روحیه اتحاد و همبستگی ملت سرافراز ایران هستند، بیش از پیش نیازمند تمسک به این روحیه فداکاری و استقامت هستیم.

امام جمعه اهل سنت ارومیه تاکید کرد: ملت سرافراز ایران، همواره با الهام از مکتب ایثار و مقاومت، توانسته است بر سختی‌ها غلبه کند و پرچم اقتدار ملی را به اهتزاز درآورد.

وی یادآور شد: در این موسم، یاد مدافعان حریم اسلام و ایران، که جان در طبق اخلاص نهادند و در راه اعلای دین و میهن، حماسه آفریدند، گرامی باد و قدردان فداکاری جانبازان و ایثارگران گرانقدر هستیم و از درگاه معبود، سلامتی و بهروزی عموم ملت ایران را مسئلت داریم.

ماموستا کلشی نژاد اضافه کرد: در بین ایامی که در طول سال وجود دارد برخی از ایام به خاطر لطف خاصی که پروردگار به آن ایام دارد و نسبت به بندگان رحمت و خیر خود را بیشتر شامل کند؛ به‌عنوان عید برای مسلمانان محسوب شده است، ازجمله آن عید فطر، عید قربان و عید غدیر است.

وی افزود: یکی از اعیاد مهم عید قربان است که در این روز فضل و رحمت و خیر خداوند برای مخلوقات جاری است و پروردگار در این روز این لطف خود را بیشتر شامل بندگانش می‌کند. حضرت ابراهیم(ع) در عالم رؤیا مشاهده می‌کند که به وی گفته می‌شود فرزندش اسماعیل را ذبح می‌کند و وقتی بیدار می‌شود قصد داشت این اقدام را انجام دهد، خداوند قربانی را برای وی تعیین می‌کند که به‌جای فرزندش آن را ذبح کند.

عید قربان موجب تقویت همبستگی دینی در جامعه می شود

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عید قربان به دلیل یادکردن افراد کم برخوردار جامعه تقسیم‌گوشت قربانی موجب تقویت روحیه همبستگی دینی در جامعه می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین عسگر دیریاز از عید قربان به عنوان یکی از اعیاد مهم مسلمانان و نماد بندگی دانست و گفت: هنگامی‌ قربانی کردن و تقسیم آن بین فقرا با قربه‌الی‌الله انجام می‌شود تقرب به خدا و نزدیکی به خداوند تحقق پیداکرده و پررنگ‌تر می‌شود.

وی عید قربان و اعیاد مسلمین را موجب تقویت همبستگی در جامعه دانست و گفت: در این اعیاد با توجه به شرایط کشور که انسجام ملی مهمترین ضرورت اسا همبستگی‌ها افزایش پیدا کند و اهدافی که انقلاب اسلامی برای آن برپا شد که شامل تقرب به خدا و گناهان کمتر است در جامعه محقق شود.

نماینده مردم آذربایجان غربی در خبرگان رهبری گفت: پیام مهم عید قربان این است که در پیشگاه الهی از همه‌چیز خودمان عبور کرده و بگذریم و هنگامی‌که حیات و زندگی‌مان و همه نعمت‌های ما از ناحیه خداوند است؛ باید تسلیم خدا باشیم و زندگی یعنی بندگی و باید بندگی خدا کنیم.

۶۶ اکیپ دامپزشکی بر ذبح دام ها در عید قربان نظارت می کنند

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: همزمان با عید سعید قربان ۶۶ اکیپ دامپزشکی بر ذبح بهداشتی دام ها نظارت می کنند.

امید خلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ذبح شرعی و بهداشتی دام ها همزمان با عید قربان در استان اظهار کرد: در این راستا ۶۶ اکیپ شامل ۴۵ اکیپ دامپزشکی سیار و ۲۱ اکیپ ثابت بر روند ذبح بهداشتی و شرعی دام ها نظارت می کنند.

وی ادامه داد: همچنین ۵۲ دکتر دامپزشک، ۳۹ کارشناس و بازرس گوشت به همراه ۳۳ ناظر شرعی در قالب این اکیپ ها در روز عیدقربان در استان فعال خواهند بود.

خلیل زاده با بیان اینکه برابر هماهنگی های به عمل آمده تمامی کشتارگاه های استان در روز عیدقربان خدمات رایگان ارائه خواهند داد، گفت: از ذبح تا پوست کنی و … تمام خدمات در کشتارگاه ها براب رفاه حال مردم رایگان خواهد بود.

وی با هشدار نسبت به وجود ۸۰۰ بیماری قابل انتقال ار طریق فرآورده های خام دامی به انسان افزود: مردم برای پیشگیری از بروز هر گونه بیماری و مشکل موارد بهداشتی را رعایت کرده و تا حدامکان ار خدمات کشتارگاه ها استفاده کنند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: با توجه به اینکه در روز عید قربان عده‌ای از افراد سودجو و فرصت‌طلب اقدام به کشتار و فروش دام‌های مشکوک در میادین و چهارراه‌های بزرگ شهر تحت پوشش دام قربانی و نذری می‌کنند، از این رو توصیه می‌شود شهروندان دام‌های قربانی خود را در کشتارگاه دامی شهرستان و یا در محل‌های تعیین شده از طرف شهرداری‌ها و مشاوره با مأمورین دامپزشکی ذبح کنند.

خلیل زاده با تاکید بر برخورد جدی و قانونی با افرادسودجو عنوان کرد: طبق هماهنگی انجام شده با انتظامی، اتحادیه قصابات، دادستان، شهرداری ها با هر گونه سواستفاده در این زمینه برخورد لازم و قانونی صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: بدیهی است اکیپ‌های سیار کنترل بهداشتی شبکه‌های دامپزشکی با عوامل کشتار دام و عرضه و فروش گوشت در خارج از مراکز عرضه مجاز (قصابی‌ها) در روز عید قربان برخورد قانونی خواهند کرد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی اضافه کرد: ستاد اجرایی نظارت بر ذبح دام‌های قربانی مستقر در اداره کل دامپزشکی آذربایجان‌غربی در روز عید قربان با سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ و شماره تلفن ۳۲۴۲۶۸۴۸ شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه. از ساعت شش صبح الی ۱۴ بعد از ظهر آماده ارائه هرگونه راهنمایی و پاسخگویی به سوالات شهروندان است.