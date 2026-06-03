قریشی: دفاع شهردار از شهدای کودک میناب در شانگهای، افتخار ملی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی روز چهارشنبه در دیدار با شهردار ارومیه با قدردانی از حضور و سخنرانی شهردار ارومیه در اجلاس شهرهای خواهرخوانده شانگهای در قرقیزستان، این اقدام را نمادی از دفاع از آرمانهای ملی و ارزشهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی شهری دانست.
امام جمعه ارومیه اظهار کرد: قدردان افرادی هستیم که در مسیر دفاع از منافع ملی، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران گام برمیدارند، ملت ایران همواره ثابت کرده است که در دفاع از مرز و بوم اسلامی و حقوق ملت بزرگ ایران هیچ گونه عقب نشینی نخواهد داشت.
وی با اشاره به سخنرانی شهردار ارومیه در اجلاس شهرهای خواهرخوانده شانگهای افزود: به نوبه خود از سخنرانی ارزشمند جنابعالی در این اجلاس بینالمللی صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. طرح مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران و محکوم کردن حملات و جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان آن، علیرغم محدودیتهای موجود، اقدامی ارزشمند، مسئولانه و درخور تحسین بود.
امام جمعه ارومیه همچنین یادآوری شهدای کودک میناب در این اجلاس را اقدامی تأثیرگذار و قابل تقدیر دانست و تصریح کرد: شجاعت در بیان مظلومیت شهدای کودک میناب و زنده نگه داشتن یاد آنان در یک مجمع بینالمللی، صرفا یک افتخار شهری نیست، بلکه افتخاری ملی و جلوهای از دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی در عرصه دیپلماسی شهری فرا مرزی است.
حجت الاسلام قریشی در ادامه با اشاره به دستاوردهای این سفر گفت: در کنار این حضور موثر، تلاشها و رایزنیهای انجامشده برای جذب سرمایهگذاری، توسعه همکاریهای بینالمللی، نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و خدمات شهری و همچنین ارتقای زیرساختهای خدماترسانی به شهروندان، اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است.
وی ابراز امیدواری کرد که تداوم این اقدامات و تعاملات بینالمللی، زمینهساز توسعه هرچه بیشتر شهر ارومیه، افزایش سطح رفاه عمومی و ارتقای کیفیت خدمات شهری باشد.
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