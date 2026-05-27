به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ناصر محمدی صبح چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید سعید قربان که در مسجد ملااسماعیل برگزار شد، با تبریک این عید بزرگ، قربانی را نماد بندگی و رهایی از بند نفس دانست و اظهار داشت: حقیقت عید قربان، جشن پاکی و خروج انسان از ظلمت گناه و وسوسه‌های شیطانی است.

امام جمعه موقت یزد با تشریح ابعاد معنوی مناسک حج تصریح کرد: حجاج پس از وقوف در عرفات و مشعر، با رمی جمرات در روز عید، شیطان را از خود طرد کرده و با قربانی کردن، از وابستگی‌های مالی و هوای نفس فاصله می‌گیرند. تراشیدن سر در پایان این اعمال نیز نماد خروج از آلودگی‌هاست؛ به‌گونه‌ای که حاجی همچون انسانی تازه متولد شده، مسیر زندگی را با نورانیت ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به آثار و برکات قربانی برای کسانی که در سرزمین وحی حضور ندارند، افزود: سنت پیامبر اکرم (ص) در این روز، دارای برکات فراوانی است؛ تا جایی که در روایات آمده با ریختن نخستین قطره خون قربانی، گناهان صاحب آن آمرزیده می‌شود. فلسفه اصلی این اقدام، مشارکت در شادی نیازمندان و تأمین رزق فقراست و کسانی که توان مالی دارند، نباید اجازه دهند این سنت حسنه کمرنگ شود.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از وضعیت فعلی مدیریت حج در جهان اسلام گفت: متأسفانه امروز بسیاری از ظرفیت‌های عظیم سیاسی و اجتماعی این اجتماع بزرگ مغفول مانده است. حج باید محل همفکری مسلمانان برای حل بحران‌های جهان اسلام و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی باشد.

وی حمایت از ملت‌های مظلوم را اولویت نخست مسلمانان دانست و با تأکید بر نقش کلیدی ولایت در حفظ انسجام جامعه، خاطرنشان کرد: در دوران غیبت، ولایت فقیه محور وحدت و اقتدار است. ملت ایران ثابت کرده است که با تکیه بر این اصل، از تمامی حوادث و توطئه‌ها سربلند خارج می‌شود.

وی در پایان با اشاره به فرارسیدن دهه ولایت و عید غدیر، خواستار بهره‌گیری حداکثری از این ایام برای تبیین جایگاه امامت شد و بر حفظ همبستگی ملی و پشتیبانی از ولایت برای تقویت جامعه اسلامی تأکید کرد.