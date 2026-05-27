سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم موج سفرها از صبح امروز اظهار کرد: هم‌اکنون ترافیک در محورهای آزادراهی استان پرحجم و در برخی مقاطع به‌ویژه در محدوده محمدی، نیروگاه، کنارگذر، ابتدای آزادراه قزوین-دشت و حوالی تونل‌ها نیمه‌سنگین است و خوشبختانه تا این لحظه شاهد تصادف جدی و فوتی در محورهای مواصلاتی استان نبوده‌ایم.

سرهنگ تقی‌خانی با انتقاد از رفتار پرخطر برخی مسافران تصریح کرد: با توجه به مطلوب بودن شرایط جوی، متأسفانه بسیاری از رانندگان در حاشیه آزادراه توقف کرده و اقدام به استراحت یا صرف صبحانه می‌کنند. خواهش می‌کنم حتماً برای استراحت به مجتمع‌های خدمات رفاهی مراجعه کنند یا با فاصله مناسب از راه‌ها، در مکانی امن توقف نمایند.

وی با هشدار نسبت به یک تخلف پرتکرار و بسیار خطرناک خاطرنشان کرد: موضوع بسیار مهم دیگر که متأسفانه فراوانی آن کم نیست، سبقت از سمت راست یا شانه راه است. رانندگان به دلیل عجله و شتاب، وارد لاین اضطرار می‌شوند، سبقت می‌گیرند و حرکات مارپیچ انجام می‌دهند. این رفتار با توجه به حجم بالای ترافیک، بسیار خطرآفرین است و می‌تواند منجر به تصادفات زنجیره‌ای شود.

رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان از آماده‌باش کامل نیروهای پلیس راه خبر داد و گفت: بنده و همکارانم با افتخار در آماده‌باش کامل به سر می‌بریم و با بیش از ۵۰ تیم محسوس و نامحسوس در محورهای استان حضور داریم و امیدواریم با رعایت مقررات از سوی هم‌میهنان عزیز، سفر بی‌خطر و ایمنی در انتظار همه باشد.